'Como yo os he amado. En el camino de la vida', lema del Año Santo Jubilar Lebaniego 2028

Presenta de la nueva credencial y el certificado 'Lebannensis' del Camino Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El lema del Año Santo Jubilar Lebaniego 2028-2029 será 'Como yo os he amado. En el camino de la vida'.

Así lo ha desvelado este martes el obispo de Santander, monseñor Arturo Ros, durante la rueda de prensa en la que se han presentado la nueva credencial y el nuevo certificado oficial del Camino Lebaniego, el 'Lebannensis'.

Según ha detallado, el lema está inspirado en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12, donde hay dos afirmaciones de Jesús "muy sugerentes e iluminadoras: Amaos unos a otros como yo os he amado, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos". Son, ha dicho, los discursos de despedida de Jesús en el cenáculo de Jerusalén, "antes de dar la vida en la cruz y salvarnos a todos".

Por otra parte, el obispo junto con el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, han presentado la nueva credencial en la que han trabajo de forma conjunta estas tres instituciones y que será común para los caminos Lebaniegos, Medieval y el Olvidado.

Este documento recibirá su último sello en el Monasterio de manos de la comunidad franciscana, para lo que se ha creado un sello seco especial que estará únicamente en la Oficina de Atención al Peregrino de Santo Toribio.

Desde este momento, será la única credencial oficial y obligatoria para el Camino Lebaniego, salvo aquellas que actualmente estén siendo usadas por los peregrinos.

Se podrán obtener en los puntos oficiales habilitados: las oficinas del Peregrino del Obispado de la Catedral de Santander, del propio Monasterio de Santo Toribio y del Centro de Estudios Lebaniegos, así como en la iglesia de Santa María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.

NUEVO CERTIFICADO 'LEBANNENSIS'

Mientras, el 'Legannensis' es un documento oficial que se emitirá en dos versiones, en castellano y latín, y se entregará en el Monasterio de Santo Toribio. Únicamente estará firmado por el guardián del templo a aquellos peregrinos que hayan realizado fehacientemente el camino a pie, en bicicleta o a caballo.

Está inspirado en la tradición bibliográfica vinculada al Beato de Liébana e incluye como referencia el Beato que contiene una imagen del Apóstol Santiago, símbolo que conecta los caminos de Cantabria con las grandes rutas de peregrinación de Europa.

Martínez Abad ha destacado que con esta presentación se da "un paso importante" dentro del trabajo de ofrecer una experiencia cada vez "más segura, más cuidada, más reconocible y más útil" para el peregrino.

"Presentamos un gesto de unidad, de cuidado y de responsabilidad compartida en torno a uno de los grandes patrimonios espirituales, culturales y turísticos de Cantabria: el Camino Lebaniego y el conjunto de caminos de peregrinación que atraviesan nuestra tierra", ha afirmado.

Asimismo, el titular de Cultura ha puesto en valor que con la credencial compartida y el certificado propio se refuerza el vínculo entre el Gobierno, la Fundación, el Obispado, los municipios por los que transcurren los caminos y las asociaciones que "durante tantos años han mantenido viva esta tradición".

"Sois quienes cuidáis cada día el territorio real por el que camina el peregrino. Sois la primera acogida, el paisaje humano del camino", ha dicho a los regidores, mientras que a las asociaciones lebaniegas y jacobeas les ha agradecido que inviten "a caminar" y también "por caminar junto al peregrino".

Por su parte, Gómez Bahamonde ha señalado que para la Fundación Camino Lebaniego es un día "muy grande" y ha indicado que el certificado se ha pensado para que el peregrino sienta que recibe después de realizar el camino algo "especial y solemne". Aunque también se seguirán emitiendo las 'Lebaniegas'.

En el acto de presentación que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales se han entregado de forma simbólica los primeros 'Lebannesis' a miembros de la Asociación Peregrinos por Cantabria.

Tanto el consejero como la directora de la Fundación han coincidido en que este gesto es "un acto de justicia y un homenaje" para reconocer una labor "incansable, constante y generosa" de décadas. "Antes de que muchas instituciones miráramos con la intensidad actual hacia estos caminos, ellos ya los caminaban, señalaban y mantenían vivos", han recalcado.

Igualmente, como recuerdo conmemorativo, todos los asistentes han recibido una credencial sellada con la fecha de este martes. Entre ellos se han encontrado alcaldes de los municipios de la ruta, la comunidad franciscana del Monasterio de Santo Toribio, representantes de las asociaciones lebaniegas y jacobeas y personas vinculadas al Camino.