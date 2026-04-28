Alumnos del Colegio Fomento Torrevelo-Peñalabra ganan el primer premio de la XIII edición de STARTinnova

Gala de la XIII Edición de STARTinnova - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del Colegio Fomento Torrevelo-Peñalabra han ganado el primer premio de la XIII edición de STARTinnova con el proyecto 'Swimsafe', cuya empresa mentora ha sido Standard Cableteam.

Se trata del programa de El Diario Montañés para impulsar la creación de proyectos innovadores entre los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional junto a empresas de la región.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha acudido esta tarde al acto de celebración de la edición de este año, donde ha apostado por una oferta formativa que vaya de la mano del tejido empresarial como "mejor política activa de empleo".

Así, en este contexto, ha recordado que la oferta formativa de FP para el próximo curso responde a las "dos realidades" que el Gobierno "tiene que atender".

De este modo, ha valorado el avance que supone en cohesión territorial, con una oferta formativa que "contribuye a crear y a fortalecer Cantabria" y, además, es "coherente" con las necesidades del sector económico y de las empresas.

Al respecto, ha considerado que STARTinnova "abre las puertas de las empresas para que entren los estudiantes" y ha reconocido y agradecido la implicación de los alumnos de los catorce centros participantes; de los profesores, "que van más allá de lo estrictamente necesario" y permiten a sus alumnos vivir experiencias distintas y estimulantes; a los equipos directivos por apoyar la participación del alumnado, y a las empresas cuya participación es vital para sacar adelante estos proyectos.

"Tras 13 ediciones y 7.000 participantes, esta iniciativa está más viva que nunca", ha asegurado Silva, que ha destacado los valores que representa, como "el esfuerzo y el arriesgarse necesarios para que la sociedad avance".

CERCA DE 80 TRABAJOS

En esta ocasión, han sido catorce los centros educativos que, junto con sus empresas mentoras, han presentado cerca de 80 trabajos que han sido evaluados por los profesionales del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

Bajo la premisa de captar el ingenio y buenas ideas, la sinergia entre las empresas mentoras y los centros educativos ha permitido desarrollar las herramientas necesarias para que los jóvenes den forma a sus proyectos de emprendimiento empresarial o social, ha explicado el Gobierno en nota de prensa.

Así, durante un espacio de cuatro meses, desde noviembre a febrero, los participantes en grupos de entre 3 y 5 alumnos y tutorizados por un profesor de su centro educativo, han desarrollado sus proyectos juntos a sus empresas mentoras.

Además, el programa incluye también una visita a las instalaciones de las compañías para materializar el contacto directo con el mundo laboral.

A lo largo de las trece ediciones, en este proyecto educativo han participado 55 centros educativos, 87 empresas mentoras y casi 7.000 alumnos, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional.

Organizado por El Diario Montañés, este evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander y Unicaja; la colaboración de la Consejería de Educación; PCTCAN; Fidban; El Corte Inglés y Fundación Oso Pardo; y el impulso del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), así como la Universidad Europea del Atlántico y el Proyecto Edufinet.

PREMIADOS

El primer premio de la XIII edición de STARTinnova ha recaído en el equipo Eje Norte del Colegio Fomento Torrevelo Peñalabra con el proyecto 'Swimsafe', y con Standard Cableteam como empresa mentora.

Además, el consejero de Educación ha entregado el segundo premio al proyecto 'Skin Chroome' (centro Castroverde), del equipo La Tierruca y con el Centro Tecnológico CTC como mentor.

Con el tercer premio ha sido galardonado el proyecto denominado 'Slim-Eco With Transport', y desarrollado por el equipo Aja del Centro de Formación Profesional Decroly y con Smart Hospital Cantabria Serveo-SIEC.

El mejor proyecto está premiado con 5.000 euros para el centro, una tarjeta regalo de 400 euros para canjear en la sección de electrónica de El Corte Inglés para alumnos y tutor y 3.000 euros en una campaña publicitaria para el mentor.

El segundo clasificado se llevará 4.000 euros para el centro, una tarjeta regalo de 300 euros y 3.000 euros en una campaña publicitaria, mientras que el tercero recibirá 3.000 euros para el centro, una tarjeta regalo de 200 euros y 3.000 euros para la empresa mentora.