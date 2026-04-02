Los alumnos de Grado de Estudios Hispánicos del CIESE Comillas se beneficiarán de gratuidad de primera matrícula

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Recibe Al Presidente De La Fundación Comillas. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Grado de Estudios Hispánicos del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE) de la Fundación Comillas se podrá beneficiar de la gratuidad de matrícula durante el primer año de estudios.

De esta manera, el CIESE, como centro universitario adscrito a la Universidad de Cantabria (UC), se podrá sumar al 'Programa Concha Espina de gratuidad de primera matrícula' que se implantará el próximo curso, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Así se lo ha anunciado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, al director general de la Fundación Comillas, Dámaso López, en el transcurso de una reunión celebrada en la sede la Consejería de Educación.

La UC tiene otros dos centros adscritos: la Facultad de Fisioterapia de Torrelavega y la Escuela Universitaria de Turismo Altamira que también van a quedar incluidos en el Programa Concha Espina, según ha precisado Silva.

Tal y como ha señalado el titular de Educación, se trata de un grado que, actualmente cuenta con unos 40 alumnos y en el que cada año se matriculan entre 10 y 15 alumnos nuevos.

Según los datos recogidos en el 'Plan de Actuación de las actividades' de la Fundación Comillas, que presentó hace apenas unas semanas su director, el objetivo de esta institución de incrementar alumnado gira en torno a la consolidación de los 20 alumnos de primera matrícula, por lo que "hemos considerado conveniente ampliar esta medida también al alumnado que comienza sus estudios en este campus".

Además, y como peculiaridad de esta institución universitaria, el consejero ha señalado que, prácticamente todo su alumnado procede de Cantabria, motivo por el desde el punto de visto del Gobierno "consideramos, como no podría ser de otra manera, que este alumnado debe beneficiarse de esta medida".

De igual modo, esta gratuidad de primera matrícula constituye una forma de "potenciar un campus que está en Comillas", y que, con su adhesión a esta medida, va a apuntalar la estrategia por la que apuesta el CIESE Comillas que está permitiendo incrementar el número de alumnos y que, en concreto este curso pasado, se ha visto reflejado en un incremento de algo más de un 10% en la matrícula de alumnos.

El CIESE imparte dos títulos oficiales, Grado en Estudios Hispánicos y el Máster de Español como Lengua Extranjera, y potencia la enseñanza, investigación y difusión de la lengua española y la cultura hispánica.