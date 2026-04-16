Alumnos del IES José Zapatero Domínguez y los colegios Mata Linares, Arturo Dúo y Miguel Bravo ganan el VI InterAulas

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos presentados por estudiantes del IES Doctor José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales y los colegios Miguel Bravo-AA La Salle de Santander, en la categoría ESO/Bachillerato/FP; y el Mata Linares de San Vicente de la Barquera y el Arturo Dúo de Castro Urdiales, en Educación Primaria, han ganado el VI Concurso InterAulas de periodismo escolar, convocado por la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) y la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno regional.

En concreto, el jurado del certamen, compuesto por docentes y periodistas del Consejo de redacción de InterAulas, ha premiado en la modalidad individual de la categoría de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos el vídeo 'La pequeña isla verde', elaborado por Guzmán González, alumno de 1º de Bachillerato de IES Doctor José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales.

En la modalidad grupal, ha ganado el trabajo 'Interclimáticos', elaborado por Manuel Álvarez, Naira Pérez, Alfonso García y Valeria Sagredo, estudiantes de 2º de ESO del colegio concertado Miguel Bravo-AA La Salle de Santander.

En cuanto a la categoría de Primaria, el premio en la modalidad individual ha sido para Itzel García, alumna de cuarto de Primaria del CEIP Mata Linares de San Vicente de la Barquera, por el texto 'Activistas por el cambio climático'; mientras que en la modalidad grupal se ha premiado el pódcast 'Reciclar es genial', elaborado por Lucía Fernández, Gael Iturbe, Derek Pérez, Ángela Prieto y Sofía Stenov, alumnos de segundo de Primaria del CEIP Arturo Dúo de Castro Urdiales.

Más de un centenar de trabajos se han presentado a esta sexta edición del Concurso InterAulas, centrado en el lema 'Activistas contra el cambio climático', cuya propuesta coincide con la celebración en 2026 del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y la participación activa en la difusión de buenas prácticas sostenibles.

El Proyecto InterAulas ha fomentado desde su nacimiento en 1997 el periodismo como herramienta para trabajar las TIC en el aula y fomentar la conciencia crítica de los estudiantes frente a los medios de comunicación.

Cuenta con tres actividades: la revista intercentros Red-acción, en la que el alumnado de los centros educativos de Cantabria se convierte en aprendiz de periodista para escribir noticias, entrevistas y opiniones online; los talleres de alfabetización mediática para aprender a verificar la información y el Concurso InterAulas de periodismo escolar, que acaba de cumplir su sexto aniversario.