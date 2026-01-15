El consejero de Educación recibe al alcalde de Liérganes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La antigua casa del conserje del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes será un aula de 1 año, gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento para la adecuación de la edificación de unos 80 metros cuadrados. La actuación supondrá una inversión en torno a los 100.000 euros y su ejecución está prevista para el próximo verano.

Así lo ha confirmado en nota de prensa el consejero del área, Sergio Silva, tras mantener un encuentro institucional con el alcalde, Ángel Bordas; el concejal de Educación, Christian Argüeso, y el primer teniente de alcalde, José Ortiz.

"Esta actuación va a ser un diferencial para el colegio, teniendo en cuenta que su edificio data de finales de 1970 y que todo lo que invirtamos en él va a ser beneficioso", ha matizado Silva.

Por otra parte, durante la reunión también se ha abordado la necesidad de "actuar inmediatamente" en la fachada del centro educativo ante unos "pequeños desprendimientos" originados por la antigüedad de las instalaciones.

Al respecto, el titular de Educación ha confirmado que la Consejería se ha comprometido a realizar un diagnóstico para ver qué es lo que necesita el edificio y eliminar esos posibles elementos de riesgo. Ha señalado que el Consistorio llevará a cabo una pequeña actuación de aseguramiento y que los técnicos de la Consejería ya han revisado la zona, descartando riesgos graves.

Asimismo, ha recordado que el CEIP Eugenio Perojo cuenta con 260 alumnos, con lo que ha mantenido el nivel de matrículas durante los últimos cinco años, un dato que ha calificado como "excepcional en la tónica general de la Educación, especialmente en la zona rural de Cantabria, donde se pierden escolares por la baja natalidad actual".

Silva también ha puesto en valor la ratio de alumnos por profesor, fijándola "en torno a nueve", así como la de alumnos por aula, que ronda los quince. "Debemos sentirnos orgullosos de la buena salud de la educación en Cantabria", ha dicho.

Por su parte, el regidor ha puesto en valor la nueva cubierta de la pista deportiva que la Consejería de Fomento está ejecutando en el colegio y que será realidad "muy pronto".