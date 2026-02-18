El BOC publica la convocatoria de las seis plazas de Técnico Superior de Educación Infantil de la Sociedad Regional

Archivo - Varios niños de Infantil - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy la convocatoria de las seis plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) pertenecientes a la Oferta de Empleo Público 2026 que permanecerá abierta del 19 de febrero al 5 de marzo.

La convocatoria establece que estas plazas se cubrirán mediante concurso oposición, en un examen que ponderará con un 60 por ciento de la nota la prueba, y el 40 por ciento restante se corresponderá con los méritos referidos a la experiencia laboral como Técnico Superior de Educación Infantil.

La prueba de examen será de tipo test y estará compuesta por 60 preguntas que deberán responderse en 75 minutos.

Los candidatos que superen la prueba entrarán a formar parte de la bolsa de empleo de la Sociedad Regional de Educación.

Se trata de la primera convocatoria de empleo que realiza la Sociedad Regional de Educación para personal TSEI desde su constitución en 2021. La última convocatoria se realizó en 2013, cuando el colectivo estaba integrado dentro de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y con ella se van a crear 6 plazas que se corresponden con las nuevas aperturas de aulas de 1 y 2 años llevadas a cabo por la Consejería de Educación en los últimos años.

Con este proceso se pretende reducir la tasa de interinidad y ofrecer una mayor estabilidad en el empleo. En los últimos años la Sociedad Regional de Educación ha conseguido ser el principal instrumento para la dotación de personal TSEI en las aulas del primer ciclo de educación Infantil y, actualmente, gestiona más de la mitad de las plazas de la red pública.

Las personas interesadas en participar en dicha convocatoria tienen que presentar su solicitud firmada, con la documentación necesaria, en las oficinas de la Sociedad Regional de Educación en el Colegio Simón Cabarga, ubicado en la calle Montevideo, número 2 de Santander. El horario de presentación será de 8.30 a 15.30, de lunes a viernes, y los lunes por la tarde se amplía el horario de 16.00 a 18.00 horas.

La Sociedad también ha habilitado un teléfono de información para el proceso selectivo, 722 591 802.

Toda la información sobre el proceso se encuentra publicada en la página web de la Sociedad en el apartado Convocatorias: https://srecantabria.es/convocatorias/