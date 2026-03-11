Botín apuesta por usar la IA en la universidad pero avisa a profesores: "Que la entiendan igual de bien que sus alumnos"

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander y de la Fundación CYD, Ana Botín, ha apostado por utilizar la Inteligencia Artificial en la universidad aunque ha avisado de que los profesores deben entenderla "igual de bien" que sus alumnos.

"El problema es cuando se te adelantan y te empiezan a sacar cosas que tú pensabas que ibas a enseñar y que ya no es necesario. Por lo tanto, tienes que prepararte más. Hay que utilizar las herramientas que hoy tenemos", ha defendido.

Así lo ha manifestado este miércoles Botín durante la clausura del acto en el que se ha presentado el Informe CYD 2025, donde se ha analizado el papel de liderazgo de la universidad ante los retos sociales.

En su intervención, ha reconocido que su "reto más grande" ahora mismo en Banco Santander "es cambiar la manera de trabajar", un reto que, a su juicio, también "lo tiene la universidad".

"¿Cómo cambias la manera de trabajar para permitir y animar a la gente, a los alumnos, que usen la inteligencia artificial dentro de un marco que hay que definir? Es lo que estamos haciendo las empresas, los gobiernos, me imagino, también, y todos", ha apuntado.

Para la presidenta de la Fundación CYD, los profesores "tienen que estar por delante de los alumnos", algo que, a su juicio, "no es nada fácil".

"Y los profesores, lo que tienen que entender, como el equipo más senior, los que lideran el banco, los países, las empresas, las universidades, es que ellos tienen un conocimiento", ha comentado Botín, al tiempo que ha destacado que la universidad y el conocimiento "es algo que es esencial"

La Fundación CYD ha defendido, según ha recordado Botín, durante mucho tiempo "el tema de la capacidad de diferenciarse, de especializarse también". En este sentido, ha puesto en valor "la gobernanza, la flexibilidad para poder escoger qué camino tomar y los recursos".

"Hacen falta recursos y financiación, que hoy todavía no es suficiente. Yo creo que volver a estas cuestiones básicas es muy importante si queremos, en una nueva era, entender cómo hay que cambiar este modelo de enseñanza, que hay que cambiarlo. Está claro que tenemos que evolucionar y enseñar de una manera diferente", ha subrayado la presidenta de Banco Santander.

Por su parte, el físico y neurocientífico Mariano Sigman ha relatado que un amigo suyo le contó que tuvo una discusión con su hija: "De repente se da cuenta de que la hija le está dando argumentos de abogados de Harvard".

"La educación se basa en que yo tenga un conocimiento que tú no tienes, y si hay un momento en el cual eso se da vuelta, en el cual tú tienes un conocimiento que yo no tengo, y ese conocimiento que tú tienes, además, te habilita a todo otro conjunto de conocimientos que son los que yo tenía, que es la inteligencia artificial, de repente, esa relación que era la constitutiva de la educación, se pone en jaque", ha advertido el experto.