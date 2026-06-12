Buruaga valora el "papel esencial" de las familias dentro del sistema educativo en su reunión con CEAPA y FAMPA

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe a la delegación de FAMPA y CEAPA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha valorado el "papel esencial" que desempeñan las familias dentro del sistema educativo regional y ha reiterado el "compromiso de escucha activa y permanente" del Gobierno, tanto con los padres como con el resto de agentes de la comunidad educativa, para seguir avanzando hacia un modelo de mayor calidad y a la vanguardia de España.

Buruaga ha recibido este viernes en la sede del Ejecutivo regional a la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Sánchez, aprovechando su visita a la comunidad con motivo del 35 aniversario de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAMPA) de Cantabria.

La presidenta ha destacado la voluntad de la Consejería de Educación, desde principios de la legislatura, de promover la participación de las familias, lo que se traduce en una mejora de los resultados educativos, del clima escolar y también del clima laboral, ha señalado.

En este sentido, según ha informado el Gobierno, la jefa del Ejecutivo ha incidido en la necesidad de seguir impulsando esa participación, fundamentalmente, en los institutos de Educación Secundaria, donde se observa una menor implicación de los padres con respecto a los colegios debido a la mayor edad del alumnado, ha dicho.

Finalmente, Buruaga ha trasladado nuevamente el reconocimiento y el apoyo del Gobierno a FAMPA Cantabria, que en este 2026 se materializa con una subvención nominativa de 26.000 euros, un 30% más que en 2023.

Por su parte, María Sánchez ha agradecido la atención de la presidenta y su disposición de fomentar la participación de las familias en el sistema educativo de Cantabria.

Una comunidad, según ha dicho, en la que "se trabaja bien" y donde los padres y las madres del alumnado participan "de manera muy proactiva", a través del Consejo Escolar.

Sánchez se ha referido, concretamente, al buen funcionamiento del Banco de Recursos y de los comedores escolares, cuyo decreto, a su juicio, "está bien desarrollado".

Finalmente, ha solicitado a Buruaga la colaboración del Gobierno para impulsar la creación de una federación representativa del alumnado, propuesta que sido bien recibida por parte de la jefa del Ejecutivo regional.

En la reunión también han participado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Antonio Amante; el presidente de FAMPA Cantabria, Chema Torre, y la presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, María Ángeles Navarro.

La federación cántabra agrupa a más de 158 organizaciones de padres y madres de alumnos de toda la región, es decir, más del 90% de las asociaciones de centros públicos. Está integrada en CEAPA, que es la mayor confederación de AMPAS de todo el estado con cerca de 12.000 asociaciones.