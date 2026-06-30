Cantabria acometerá este verano las obras de refuerzo de la estructura del Colegio Rural Agrupado Asón de Limpias - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria realizará durante este verano las obras de refuerzo de la estructura y la sustitución de la escalera interior del Colegio Rural Agrupado (CRA) Asón de Limpias.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que las actuaciones contarán con una dotación de 240.000 euros, los cuales se suman a los casi 40.000 euros que se invirtieron en la mejora de las instalaciones deportivas del centro realizadas el pasado mes de febrero.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha subrayado que estos trabajos han permitido solucionar los problemas de retenciones de agua a través de una mejora integral del patio, incluyendo la instalación de un nuevo vallado perimetral y la renovación del alumbrado.

Además, ha recordado que durante la legislaturas se han realizado otras actuaciones como la renovación de toda la galería (50.000 euros) y la reparación de una fuga en la cubierta y falsos techos (30.000).

"En total, acabaremos esta legislatura con una inversión educativa en torno a 550.000 euros en Limpias", ha indicado.

Silva, que ha visitado el colegio y ha presidido el último Consejo Escolar del curso, que ha tenido lugar en este centro, ha expresado su compromiso con la escuela rural, "una realidad que representa el 40 por ciento de la educación de Cantabria".

En este sentido, ha subrayado el carácter simbólico de apoyo a la escuela rural que ha tenido la reunión celebrada en uno de los cuatro centros rurales agrupados que hay en Cantabria, ubicados en Limpias, Heras, Liébana y Villacarriedo.

Por otro lado, el titular del área se ha mostrado "relativamente satisfecho" por cómo ha finalizado este curso, y ha recordado que comenzó "con preocupación para toda la comunidad educativa" por el inicio con huelgas y un conflicto sindical abierto, que ha terminado con "un acuerdo salarial que coloca a los docentes de Cantabria como los mejores formados en cuanto a las comunidades autónomas en régimen común y mejor pagados del país".

Además, ha destacado los avances "en la parte de convivencia" logrados durante este curso escolar con la orden reguladora de los dispositivos móviles en los centros educativos.

También ha considerado "algo histórico para Cantabria" la puesta en marcha del nuevo modelo de oposiciones en la oferta de empleo público para maestros. Y ha resaltado la formación profesional, donde, a su juicio, se han puesto las bases para lo que va a ser el Plan Estratégico de la Formación Profesional 2027-2030.

De cara al curso 2026-2027, Silva ha incluido entre las novedades la puesta en marcha del Centro de Innovación y Tecnologías de la Educación, en el ámbito universitario el programa de gratuidad en la primera matrícula Concha Espina o las becas de excelencia académica María Blanchard.