Cantabria competirá en 29 especialidades en la fase nacional de 'Spainskills 2026'

Un total de 31 estudiantes de Cantabria competirán en 29 especialidades en la fase nacional de 'Spainskills 2026' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 estudiantes de Formación Profesional de 29 especialidades, procedentes de 17 centros educativos, representarán a Cantabria en la fase nacional del campeonato 'Spainskills 2026', que se celebrará en Madrid entre el 24 y el 28 de febrero.

El consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, acompañado por la directora general de FP, Cristina Montes, ha mantenido este jueves un encuentro con la delegación cántabra --formada por 62 integrantes entre estudiantes, tutores y jefes de equipo-- para planificar los detalles de la participación en este evento.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de Festivales, el consejero les ha trasladado un mensaje de ánimo y deseado suerte en estas olimpiadas de Formación Profesional.

"Esta competición tiene un doble objetivo, por un lado, ser un escaparate de la Formación Profesional de España y por otro, mostrar la buena salud que esta enseñanza tiene en Cantabria con una oferta de 150 títulos en 24 familias profesionales", ha subrayado Silva.

El consejero ha detallado que, en esta nueva edición de las Spainskills, las principales novedades son el aumento de la delegación cántabra --un hito que ha calificado como "de satisfacción"-- y la participación en nuevas especialidades como Tecnología de Vehículos Pesados y Escaparatismo, Farmacia y Parafarmacia.

Asimismo, ha puesto en valor esta iniciativa como una oportunidad de crecimiento personal y profesional para los alumnos, ya que van a "estar en contacto con estudiantes de otras comunidades autónomas, van a descubrir otros ritmos y herramientas de trabajo y otras formas de relacionarse", ha explicado.

Silva ha tenido también un reconocimiento especial hacia el profesorado que los acompaña, por su implicación y compromiso. "Tenéis mucha suerte de estudiar en Cantabria. Creo que una de las señas de identidad de nuestra educación, no solo en la FP, es el compromiso de los profesores", ha concluido.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO EJE COMÚN

La competición, que tendrán lugar en el recinto Ferial de IFEMA en Madrid, congregará también de forma paralela, numerosas actividades como charlas, talleres, sesiones o ponencias que correrán a cargo de empresas, entidades, profesionales cualificados, alumnado y docentes. Todas ellas con un eje común como es la Formación Profesional.

Motivar, reconocer y estimular al alumnado y profesorado de Formación Profesional poniendo en valor su trabajo y preparación y servir de punto de encuentro entre alumnos, profesores, empresas y Administración, favoreciendo la creación de relaciones de colaboración son los principales motivos en los que se basa este certamen.

Las especialidades en la que compite la Comunidad Autónoma en esta edición son: Escaparatismo; Pintura del automóvil; Floristería; Tecnología de vehículos pesados; CNC fresado; Electrónica; Reparación de carrocería; Administración de sistemas en red; Cloud Computing; Desarrollo web; Desarrollo de juegos y animaciones 3D; Farmacia y parafarmacia; Fontanería y calefacción; Refrigeración y aire acondicionado; Tecnología de la moda; Tecnología del automóvil; Atención sociosanitaria; Diseño mecánico CAD; Mecatrónica, Robótica Colaborativa; Soldadura; Cocina; Panadería; Recepción hotelera; Servicio de restaurante y bar; Ebanistería; Instalaciones eléctricas; Estética y Control industrial.

Del total, por primera vez, en el ámbito de competición se participa en Tecnología de vehículos pesados y en Escaparatismo, y en dos de las especialidades, Robótica Colaborativa y Farmacia y Parafarmacia, la presencia cántabra será en la categoría de exhibición, en esta última, Farmacia y Parafarmacia, también por primera ocasión.

Mientras que el alumnado participante proviene de los siguientes centros educativos CC Corazón de María; CC San Juan Bautista; CIFP La Granja; CIFP Nº1; IES Augusto González Linares; IES Cantabria; IES Estelas de Cantabria; IES Foramontaos; IES Fuente Fresnedo; IES Gutiérrez Aragón; IES Miguel Herrero Pereda; IES Montesclaros; IES Nuestra Señora de los Remedios; IES Peñacastillo; IES Ricardo Bernardo; IES Valle de Camargo e IES Zapatón.

Las 'Spainskills', organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se celebran cada dos años y constituyen el punto de encuentro para estudiantes y profesorados ganadores en las diferentes fases autonómicas, así como para empresas de ámbito nacional e internacional y administraciones educativas.

Para seleccionar a los representantes de Cantabria en la competición nacional, la Consejería organiza, con carácter bianual, la competición 'Cantabriaskills'.

En la última edición nacional, celebrada en 2024, Cantabria consiguió un palmarés de tres medallas. Entre ellos se encuentran Álvaro Calera Trueba, alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria Fuente Fresnedo de Laredo, galardonado con la medalla de bronce en la especialidad de Pintura del Automóvil.

Además, en categorías fuera de competición, resultaron condecorados con una medalla de oro Sergio Hernández, del IES Augusto González Linares de Santander en la modalidad de Cloud Computer, y María Carmen González, del IES Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo, en la especialidad de Robótica Colaborativa.