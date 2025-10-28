Reciente visita del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, al CEPA Escuelas Verdes, uno de los integrantes de la Red de Centros de Capacitación Digital para Personas Adultas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria crea la Red de Centros de Capacitación Digital para Personas Adultas, integrada por doce centros educativos repartidas por toda la comunidad autónoma.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución de la Consejería de Educación por el que se constituye esta Red, que incluye centros creados en el curso 2022-2023 en el marco de la Red Nacional de Centros de Capacitación Digital, la Red Nacional de Competencias Digitales y el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Forman parte de la misma los centros de educación de personas adultas (CEPAs) de Camargo, Castro Urdiales, Astillero, Los Corrales de Buelna, Laredo, Piélagos, Potes, Reinosa, Santoña, Caligrama (Torrelavega), Escuelas Verdes (Santander) y Margarita Salas (Cabezón de la Sal).

Según se explica en la resolución, con la creación de esta Red de Centros de Capacitación Digital en la comunidad autónoma se busca "acercar la oferta formativa a toda la ciudadanía a través de aquellos centros que permitan, por su cercanía y facilidad de acceso, hacer una oferta atractiva de capacitación digital, con especial atención a los sectores de población más vulnerable".

Esta Red permite a la ciudadanía formarse en competencias digitales transversales necesarias para desenvolverse de forma cotidiana en una sociedad cada vez más digitalizada, en la que servicios esenciales, tales como la banca, el acceso a las administraciones públicas o el consumo se hace de forma telemática, "excluyendo de facto a un sector de la población que, bien por su edad, por su bajo nivel de formación, o por su vulnerabilidad, carecen de las competencias digitales necesarias, situándolos en clara inferioridad respecto de la población general y empeorando de forma significativa su calidad de vida".

Esos centros ofrecen oportunidades de formación con independencia del lugar de residencia o formación previa de las personas y facilitando, por tanto, un acceso a una formación generalizado compatible con las obligaciones de la ciudadanía derivadas de distintas condiciones personales, laborales o sociales.

El "público diana de carácter preferencial" son las personas mayores de 55 años con un nivel bajo de cualificación, atendiendo especialmente a la brecha de género, que en este rango de edad es, según señala la resolución, "muy pronunciada".

No obstante, la Consejería precisa que las acciones formativas que se llevan a cabo en estos centros alcanzan a otros colectivos de población general, siempre que se encuentren fuera del sistema educativo y formativo, y que puedan mejorar su calidad de vida a través de la adquisición de unas competencias digitales básicas.