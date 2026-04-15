Cantabria espera tener listo el Plan Estratégico de FP a finales de año o principios de 2027

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SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de FP y el Servicio Cántabro de Empleo, ya cuenta con un grupo de trabajo para el cuarto Plan Estratégico de Formación Profesional de Cantabria 2027-2030 y aspira a tenerlo listo a finales de 2026 o principios de 2027, con la participación de los agentes sociales.

"Nos gustaría tenerlo, desde luego, antes de que acabe la legislatura", ha señalado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, este miércoles a preguntas de la prensa antes de presidir el pleno del Consejo de FP de Cantabria, en el que ha presentado el borrador de dicho plan.

Un grupo de trabajo, constituido por las consejerías de Educación y la de Empleo, trabaja ya en su elaboración, pero se busca que éste sea un proceso "participativo" y que aporte su opinión los agentes sociales, por lo que se ha llevado hoy al Consejo de FP para su presentación en este foro, como mayor órgano de representación en este ámbito.

Se trata del segundo Consejo de FP celebrado este año, en el que se van a abordar cambios normativos en relación a la educación a distancia y los programas de FP básica, dos órdenes reguladoras de 2012 y 2014 que es necesario actualizar y acomodar al nuevo marco legal nacional, la Ley Orgánica de 2022 de la Formación Profesional.

Silva ha indicado que Cantabria no cuenta con un Plan Estratégico de FP desde 2020, el anterior es de 2017-2020, y era una cuestión que querían abordar desde su llegada al Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, en todo este tiempo desde el departamento que dirige han "tenido que atender otras urgencias" en el ámbito de la FP derivadas de la nueva normativa, como toda la actualización curricular o los cambios organizativos que ha habido que introducir.

Así, ahora que tienen "todo ese andamiaje y estructura", van a presentar al Consejo este primer borrador de lo que consideran "un documento esencial para saber qué queremos para nuestras enseñanzas de Formación Profesional, cómo podemos conseguirlo y qué recursos son necesarios para poder alcanzarlo en ese marco temporal".

Se trata de una "hoja de ruta" de la FP de 2025 a 2030, publicada en la web de la Consejería de Educación, en la que se trazan las líneas maestras de lo que deben ser los ejes estratégicos de la FP en relación al mapa de la Formación Profesional, la línea de orientación, la actualización normativa o la necesidad de infraestructuras y recursos, es decir, "pensar dónde queremos llegar y cómo queremos llegar", ha dicho.

El consejero ha destacado que es un momento "dulce" para la FP, no solo en España sino en Cantabria, y ha recordado que el 7 y 8 de mayo se celebrará en el Palacio de Festivales de Santander el XII Congreso de FP, que servirá de "escaparate" de las enseñanzas de la región, con la asistencia de unos 1.200 o 1.300 representantes de centros educativos de toda España, públicos y privados.

INFORME DE RIESGOS LABORALES

Por otro lado, Silva ha llevado al Pleno de este miércoles un informe elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para defender la iniciativa que puso en marcha el Ejecutivo autonómico este curso 2025-2026, en relación a la prevención de riesgos laborales en los talleres de los centros educativos.

El Gobierno cántabro pretende así "salir del paso" de la campaña lanzada por Comisiones Obreras (CCOO), en la que denuncia que las 'Instrucciones de Inicio de Curso 2025-2026' "pretenden cargar sobre las espaldas del profesorado de Formación Profesional funciones que no nos corresponden".

El consejero ha manifestado que esta campaña del sindicato, que "ha generado bastante malestar en la Consejería de Educación", sugiere que "se están otorgando competencias impropias a los docentes", lo que "para nada es así".

Según ha explicado, el objetivo de la iniciativa es mejorar la seguridad de alumnos y docentes en las familias profesionales que no se desarrollan en aulas convencionales, como la mecanización industrial o agraria.

Además, ha destacado que incluye partidas presupuestarias, está supervisada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrolla en colaboración con la Cátedra Universitaria de Cantabria en Prevención de Riesgos Laborales y está patrocinada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Por este motivo, Silva ha asegurado que en el pleno del Consejo de FP de hoy se iba a facilitar un informe elaborado exhaustivamente por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para contestar a esta iniciativa impulsada por CCOO "que va en contra de aquello por lo que estamos trabajando, que no es otra que una seguridad mayor en los centros y talleres".

El informe, tal y como ha señalado, da respuesta al escrito presentado por la delegada de CCOO argumentando, entre otras cuestiones, que la legislación actual establece el reparto de roles entre los técnicos en prevención y las labores que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales deben adoptar los docentes, así como las obligaciones de los alumnos en el desarrollo de una serie de prácticas que implican riesgos, por lo que es preciso seguir las recomendaciones en lo relativo a la utilización de la maquinaria, los equipos de protección individual, etcétera, "y eso forma parte de las enseñanzas curriculares", ha apuntado.

Silva ha concluido asegurando que esta campaña de prevención de riesgos laborales, busca, en definitiva, "la cultura de la prevención" y anticiparse a los accidentes, al objeto de "avanzar y mejorar en este ámbito" con la aportación de recursos formativos, económicos y de infraestructuras.

Finalmente, el titular de Educación ha indicado que Cantabria cuenta en la actualidad con 150 títulos de Formación Profesional en 24 familias profesionales y en primavera se presentará la oferta para el curso 2026-2027, con la idea de generar itinerarios formativos de grado básico, medio y superior.