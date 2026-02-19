Cantabria, pionera en ofrecer certificación de idiomas gratuita para alumnos de todas las etapas educativas

Archivo - Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Archivo

Cantabria es la primera comunidad autónoma del país en ofrecer certificación de idiomas gratuita para alumnos de todas las etapas educativas participantes en programas bilingües y plurilingües.

Se trata de una medida que beneficiará a más de 1.500 estudiantes y supone un avance "significativo" en la apuesta por la política lingüística educativa del Ejecutivo regional, ha indicado en nota de prensa.

Según ha señalado, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha estado trabajando a lo largo de este curso para impulsar los programas de educación bilingües y plurilingües mediante la modificación de la normativa y la ampliación de los niveles de los idiomas regulados hasta el momento.

Así, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) recoge este jueves la orden por la que se regula la evaluación de la certificación de los distintos niveles de enseñanza de idiomas de régimen especial y el reconocimiento y certificación de los niveles de idiomas del Consejo de Europa, y la próxima semana se publicará la convocatoria de las pruebas.

La consulta de las fechas de matrícula podrá realizarse a través de las páginas web de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Cantabria.

De este modo, a partir del curso que viene, el alumnado de 4º de ESO y Bachillerato que esté matriculado en programas bilingües podrá presentarse a los niveles Avanzado C1 y C2, cumpliendo con acreditación de nivel inferior.

Y es que hasta el presente curso 2025-2026, el acceso a certificación oficial desde Bachillerato bilingüe no estaba regulado.

En cuanto a los estudiantes de Formación Profesional matriculados en programas plurilingües, el alumnado de último curso de FP de Grado Medio ya puede presentarse al nivel Intermedio B1 y, a partir del curso que viene, podrá hacerlo, además, en los niveles Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.

Además, desde este curso 2025-2026 el alumnado de último curso de FP de Grado Superior también puede presentarse al nivel Intermedio B2 y el próximo curso podrá hacer lo mismo en los niveles Avanzado C1 y Avanzado C2.

Hasta ahora, ningún acceso a certificación oficial desde Formación Profesional plurilingüe había estado regulado.

La Consejería de Educación ha hecho hincapié en la importancia de la gratuidad, tanto de la inscripción como de la expedición del título para todo el alumnado que forma parte de estos programas durante el presente curso.

A partir del próximo curso, el alumnado que se presente a los niveles Avanzado C1 y Avanzado C2 estará exento del pago de la inscripción.

También se incorporan medidas específicas para el alumnado con discapacidad o necesidades de apoyo educativo.

Por su parte, la orden establece un calendario de implantación "progresivo y realista", que facilita la transición tanto para los centros como para el alumnado.

El objetivo de esta modificación es "alcanzar un avance significativo en la política lingüística educativa de Cantabria", ha señalado la directora de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes.

Según ha destacado, todas estas medidas suponen un "enorme impulso" al prestigio de los programas bilingües y plurilingües, así como un fortalecimiento de la internacionalización de la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional.