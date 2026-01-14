Archivo - Cantabria somete a información pública el proyecto de ordenación general de la FP en los grados D y E - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BOC publica el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de los Grados D y E del sistema de Formación Profesional (FP), con lo que Cantabria se ha convertido en la segunda comunidad autónoma del país en publicarlo.

Con este proyecto se abre la posibilidad de crear, por primera vez en la región, un Centro de Innovación y de Formación de la FP y la Educación Permanente, ha informado el Gobierno cántabro.

El objetivo de esta publicación es favorecer la planificación de la oferta, el acceso, el modelo y el currículo; la evaluación, el empleo, la orientación, el seguimiento del alumnado o el establecimiento de las bases del funcionamiento de los centros educativos.

Además, el Proyecto de Decreto actualiza la normativa de gestión y organización de los centros educativos y los docentes que imparten estas enseñanzas, así como de las empresas y organismos que colaboran en la formación en empresa del alumnado, respetando el ámbito de su autonomía.

También incluye nuevos criterios para la planificación y organización de la oferta formativa adaptada al Mapa Regional de FP y su vinculación con el tejido empresarial y las comarcas.

Por otro lado, contempla las nuevas etapas formativas de los ciclos de grado básico, programas de formación profesional básicos y cursos de especialización, así como las movilidades Erasmus+, los centros de excelencia o las Aulas de Aplicación Tecnológica (Ateca) y de Emprendimiento, esenciales para impulsar la innovación e investigación aplicadas al sector productivo, que no aparecían en el anterior Decreto.

Un capítulo propio dentro del Decreto también impulsará la Orientación académica y profesional como otro de los pilares esenciales de la Formación Profesional.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha destacado que, el nuevo Decreto es "un paso más para normalizar la situación actual" para desarrollar la regulación, en el marco de su compromiso "con el rigor y con la seguridad jurídica".

Además, Silva ha explicado que el Ejecutivo ha tenido que adelantar la publicación de las órdenes de currículo de los títulos de FP "por exigencias del calendario del RD 659/2023, de 18 de julio, cuando el orden jurídico natural debería haber sido el inverso, pero el calendario impuesto por el Ministerio no lo permitió".

ACTUALIZADA 16 AÑOS DESPUÉS

Por su parte, la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, ha detallado que desde hace 16 años se encuentra en vigor el Decreto 4/2010, de 28 de enero, y que "era más que necesario adaptar la normativa autonómica a la nueva regulación de la FP".

En este sentido, ha explicado que desde 2010 se han publicado dos reales decretos de ordenación de la FP a nivel estatal y dos leyes orgánicas, sin que por ello hubiera habido ninguna adaptación autonómica.

Montes ha destacado que la posibilidad de crear un Centro de Innovación y de Formación de la FP y la Educación Permanente tiene como objetivo "prioritario" la promoción de la innovación, la investigación y el emprendimiento, "cuestiones esenciales en los procesos de enseñanza y también en la relación con las empresas".

Desde el lunes está abierto el plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones y observaciones al texto que puede consultarse en el BOC.