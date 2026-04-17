El CEIP Ampuero renueva su patio exterior tras la mejora y el acondicionamiento de su pavimento

Renovación del patio exterior. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

AMPUERO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Ampuero ha renovado su patio exterior tras la mejora y el acondicionamiento del suelo, cuyos trabajos han contado con una inversión de 37.000 euros cofinanciados por la Consejería de Educación (30.000 euros) y el Ayuntamiento (7.000 euros).

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha visitado este viernes el centro educativo, donde ha inspeccionado los trabajos y ha recorrido sus instalaciones acompañado por la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla; la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández; y el equipo directivo del CEIP, encabezados por su directora, María del Mar Iglesias.

El consejero ha señalado que Ampuero cuenta con una comunidad educativa de cerca 1.000 alumnos entre el colegio y el IES José del Campo, y en este marco, "la Consejería ha hecho una apuesta acorde a esa situación", para lo que se han adaptado las enseñanzas de FP del instituto para ofrecer itinerarios formativos en el área de la Mecánica Industrial y de Atención a la Educación Infantil.

Además, se han abordado dos actuaciones vinculadas a patios exteriores y la insonorización de un aula para atender necesidades de alumnos con necesidades auditivas.

Silva ha puesto en valor el "magnífico" proyecto educativo e instalaciones de este centro que, aunque está sufriendo el descenso de natalidad que se refleja en toda Cantabria y que supone una caída del 16% en la última década, ha sabido aprovechar esta situación para reutilizar los espacios e ir hacia modelos educativos de mayor calidad al tener menor presión asistencial.

De igual modo, el titular de Educación ha puesto en valor la actividad y el trabajo del claustro, así como el carácter "estable" de su equipo docente, que permite construir un proyecto educativo "sólido".

De cara al futuro, el consejero se ha comprometido a mejorar las instalaciones, como la renovación del suelo del patio cubierto exterior, para seguir atendiendo las necesidades de un municipio que destaca por "tener un buen servicio educativo".

Finalmente, Silva ha resaltado que la Consejería, entre las inversiones globales destinadas al IES y al colegio, supera cada año los 4 millones de euros invertidos en el municipio.