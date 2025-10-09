El CEPA 'Escuelas Verdes' de Santander renueva sus fachadas y decora su patio con un grafiti por su 90 aniversario

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visita el CEPA Escuelas Verdes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

Educación ha invertido cerca de 80.000 euros en la reforma ejecutada en las fachadas

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) 'Escuelas Verdes' de Santander ha visto renovadas sus fachadas y decorado su patio con una intervención artístico-educativa de grafiti conmemorativa de su 90 aniversario que ha estado coordinada por la artista Jay Kaes.

La reforma ejecutada en las fachadas del CEPA ha supuesto una inversión de cerca de 80.000 euros.

Las actuaciones acometidas han consistido, básicamente, en el saneado y pintado de fachadas, a lo que hay que sumar la colocación de un remate de zinc en el peto cubierta y la coronación de los muros, al objeto de dotar al edificio de una mayor defensa frente al impacto de la lluvia, ha informado el Gobierno.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha visitado estas instalaciones para supervisar los trabajos realizados y que han supuesto una actuación en la fachada sur principal, con una superficie aproximada de 500 m2, complementada con la reparación de la fachada este de unos 330 m2.

Además, aprovechando esta renovación de la fachada del patio, artistas urbanos, varios de ellos alumnos del centro, han realizado la citada intervención artística con la que se rinde homenaje a la comunidad educativa de este espacio.

Durante la visita, Silva ha destacado que la reforma realizada era "necesaria" a la vista del "importante deterioro" que presentaban las fachadas por el paso del tiempo en un edificio que empezó a construirse en 1934 y empezó a acoger a sus alumnos cuatro años más tarde.

El consejero ha estado acompañado en la visita por el director del centro, Mario Crespo; la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, y la concejala de Cultura, Juventud y Educación de Santander, Noemí Méndez.

Silva ha agradecido la colaboración del centro, que ha apoyado la inversión con parte de sus gastos de funcionamiento ordinario para poder ampliar la reforma acometida, que conllevaba un importante coste en lo que respecta a los gastos de andamiaje en su parte alta.

En su visita también han recorrido la exposición del escritor, Álvaro Pombo, que Silva ha considerado que "quizás pudiera resultar interesante que acogiera algún otro centro", una figura que recibirá la Medalla de Oro Cantabria, este mismo sábado.

90 ANIVERSARIO

El CEPA Escuelas Verdes cuenta con cerca de 600 alumnos entre educación reglada y no reglada y 25 profesores. Imparte una amplia oferta de educación destinada a personas adultas.

En el campo de la oferta de educación reglada incluye formación básica inicial, Educación Secundaria para Personas Adultas, curso de acceso directo a ciclos formativos de FP de Grado Medio, además de un Grado Básico en Informática de Oficina.

Para conmemorar los 90 años de las 'Escuelas Verdes', se planea realizar una exposición con imágenes y documentos que recuperen la memoria de los antiguos alumnos que han pasado por el centro y la elaboración de un libro a partir de las conferencias que el centro acogerá desde este mes.