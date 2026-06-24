Cerca de 200 profesionales del mar en Cantabria ya han obtenido su titulación en FP marítimo-pesquera

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SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales del mar de Cantabria han obtenido ya sus títulos de Formación Profesional como técnico en Navegación y Pesca de Litoral; técnico en Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones, y técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, completando así la tercera promoción de este proceso de cualificación.

Este programa, dirigido a trabajadores de todas las cofradías de la región, culminará en el curso 2027-2028, tras haberse iniciado en el 2023-2024 con el desarrollo de una modalidad modular pionera de itinerarios formativos específicos.

El Gobierno ha informado que este modelo fue diseñado a partir del procedimiento de acreditación de competencias por experiencia laboral de la familia marítimo-pesquera, con el objetivo de adaptarse a las particularidades del sector y a sus periodos de embarque vinculados a las campañas de pesca.

Durante los tres primeros años de implantación, un total de 195 profesionales han logrado su titulación -100 en el primer curso, 75 en el segundo y 20 en el tercero- en las distintas especialidades ofertadas.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha puesto en valor el alcance de esta iniciativa y el compromiso del sector en un proceso "fundamental para dignificar la profesión y garantizar el relevo generacional en el sector pesquero".

"Dotar a nuestros profesionales del mar de una titulación oficial no solo reconoce su experiencia, sino que refuerza la seguridad, la competitividad y el futuro de nuestras cofradías", ha subrayado.

Asimismo, Susinos se ha mostrado "orgullosa del esfuerzo de los pescadores cántabros y del papel que desempeñan las cofradías", y ha destacado que "esta formación adaptada a su realidad laboral demuestra que es posible compatibilizar la actividad en el mar con una cualificación reglada de calidad".

Por su parte, el consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, ha recordado que desde el inicio de la legislatura ambas consejerías han trabajado conjuntamente para dar respuesta a una necesidad histórica del sector.

En este sentido ha detallado que se han diseñado itinerarios formativos específicos que han permitido resolver la situación de más de 200 trabajadores del mar que, pese a contar con experiencia acreditada, no podían titular sin una oferta formativa adaptada.

El éxito del programa ha sido posible gracias a la adaptación de la oferta en aquellos módulos profesionales no asociados a estándares de competencia, así como a su organización en periodos intensivos y compatibles con la actividad laboral.

Este formato ha permitido concentrar la carga lectiva en jornadas y calendarios ajustados a las campañas de pesca, garantizando al mismo tiempo la calidad y viabilidad de la formación conforme a la normativa estatal.

Los consejeros han agradecido también la implicación del profesorado y de los equipos directivos del CIFP Nº1, el IES Peñacastillo y el CIFP Puerto de Laredo, centros responsables de impartir esta formación específica durante los últimos tres cursos.