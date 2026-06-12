Cerca de 600 niños participan en la fiesta de fin de temporada del evento deportivo 'Chupetines' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 niños y niñas de entre 4 y 5 años procedentes de clubes, escuelas deportivas y centros educativos de diferentes puntos de Cantabria se han reunido este viernes en la instalación deportiva de La Maruca, en Muriedas (Camargo), en la gran fiesta de fin de temporada de Fútbol Chupetines.

La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF), en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo, el Velarde Club de Fútbol y el Grupo Vidal de la Peña (Renault Cantabria), ha celebrado la tercera edición de este evento.

El consejero de Educación, Sergio Silva, junto al presidente de la RFCF, José Ángel Peláez, ha acudido a esta cita que constituye "una auténtica fiesta del deporte base", al ofrecer a los más pequeños una experiencia donde la diversión, la convivencia y el aprendizaje han compartido protagonismo con el fútbol.

Según ha informado el Gobierno, a lo largo de la tarde, los participantes disfrutarán de encuentros amistosos en campos adaptados, además de diferentes propuestas recreativas, juegos y actividades.

La Consejería apoya esta iniciativa de "educación en valores a través del deporte", que busca fomentar desde edades tempranas aspectos fundamentales como el respeto, el compañerismo, los hábitos saludables y el trabajo en el equipo.

Como parte de la actividad, todos los niños recibirán un almuerzo compuesto por fruta y agua, reforzando así el compromiso del programa con la promoción de hábitos de vida saludables.

Además, a través del programa Comarcas de la RFCF, más de 400 escolares de diferentes zonas rurales de Cantabria, como los valles de Asón-Agüera, Liébana, Valles Pasiegos y Cabuérniga, han podido disfrutar de jornadas de fútbol escolar desarrolladas a lo largo del curso con la misma filosofía que este campeonato.