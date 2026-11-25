El consejero de Educación, Sergio Silva, participa en el acto por el centenario de los Escolapios de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegio Calasanz de Santander ha conmemorado este miércoles su centenario con un acto en el Palacio de Festivales de Cantabria que ha reunido a toda la comunidad educativa y en el que ha participado el consejero de Educación, Sergio Silva.

El titular de Educación ha afirmado que el centro encarna "tradición e innovación", así como "respeto a las raíces y al mismo tiempo, capacidad para adaptarse a los cambios".

De este modo se ha dirigido a los cerca de 900 asistentes a los actos de conmemoración del centenario del colegio Calasanz. Acompañado por el padre provincial de las Escuelas Pías Betanía, Jorge Iván Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y con la intervención en vídeo del padre general de las Escuelas Pías, Carles Gil, el consejero ha puesto en valor la misión de este centro, dirigida a "educar, formar personas y contribuir al progreso de la comunidad" que han fructificado en el compromiso con la educación de "generaciones enteras de cántabros".

Para Silva, la educación de Cantabria se construye "en y desde los centros educativos" y en este punto ha resaltado la contribución del centro centenario, que forma parte de la historia educativa de Santander.

Según el consejero, es una institución "que ha sabido crecer y evolucionar sin perder su esencia y manteniendo el legado de San José de Calasanz, una figura que transformó la educación, fundador de las Escuelas Pías y creador de la primera escuela popular y gratuita de Europa". "Sois un referente y seguro que inspiraréis muchos esfuerzos y muchos proyectos".

En este sentido, ha asegurado que celebrar un centenario no debe ser, únicamente, un homenaje al pasado sino también "una mirada al futuro", que requiere de "centros comprometidos, con comunidades educativas implicadas y una sociedad que siga considerando la educación la mejor inversión posible".

Para finalizar, ha expresado su reconocimiento a los religiosos Escolapios que impulsaron el proyecto, a los equipos directivos que lo guiaron a lo largo de cien años, al profesorado, al personal de administración y servicios, a las familias, y a los alumnos, que son siempre el "pilar" de cualquier institución educativa.

El centro cuenta en la actualidad con unos 800 estudiantes y en estas diez décadas de existencia han sido más de 18.500 las personas que se han formado en las aulas del Calasanz, un centro donde han impartido clase 225 profesores y 150 padres escolapios, y que además han contado con 45 empleados de personal no docente.

Referente, pese al descenso de la natalidad, la matriculación que tiene el centro es bastante constante y su proyecto docente combina nuevas tecnologías con las analógicas con el fin de perseguir el desarrollo integral del alumno formándolo académicamente con garantías y también en una enseñanza humana y de valores.

El acto ha contado con la proyección de un vídeo conmemorativo de los 100 años del colegio, al que ha seguido la entrega de reconocimientos de las redacciones por parte del alumnado con temática en torno a los 100 años del colegio. Posteriormente, se ha realizado un breve reconocimiento institucional para, a continuación, seguir con un agradecimiento a la comunidad educativa, todo ello acompañado por interpretaciones musicales a cargo del coro del colegio 'Madre de Dios'.