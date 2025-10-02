El colegio La Salle de Santander completa la renovación de su espacio de Primaria con cinco nuevas aulas - GOBIERNO DE CANTABRIA

La directora de Infraestructuras Educativas destaca el compromiso del centro con la innovación educativa y el mejora de infraestructuras

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, ha asistido a la inauguración de cinco nuevas aulas de Educación Primaria en el Colegio La Salle, de Santander, con la que el centro educativo ha renovado por completo la zona de Primaria.

Estos nuevos espacios se suman a las seis aulas de Infantil inauguradas hace tres años.

Se trata de espacios diseñados bajo un estilo moderno, blanco y minimalista, en coherencia con las tendencias educativas actuales.

Esta remodelación refuerza la idea defendida desde el centro sobre la importancia de los espacios como elemento educativo, de forma que los entornos escolares contribuyan al desarrollo integral del alumnado.

Durante su visita, Mantilla ha destacado el esfuerzo realizado por el centro educativo, así como su compromiso con la innovación pedagógica y la mejora de los espacios educativos.

Ha felicitado al equipo del centro por el esfuerzo realizado y ha valorado positivamente la apuesta de La Salle por entornos que sitúan al alumno en el centro de su aprendizaje.

Tal y como ha explicado el director del centro, José Manuel Merino, la disposición de estas aulas responde a los criterios del Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), la metodología pedagógica que La Salle impulsa a nivel nacional y que "encaja de manera plena con las exigencias de la LOMLOE".

Estos espacios favorecen el trabajo por proyectos, la codocencia y la flexibilidad metodológica, al tiempo que promueven la autorregulación emocional, la creatividad y el sentido de pertenencia al centro por parte de los alumnos. "Ha supuesto un gran esfuerzo para nuestra institución, pero damos así un nuevo paso para favorecer el aprendizaje y el bienestar de nuestro alumnado", ha concluido.