El consejero anima a los participantes de las SpainSkills a demostrar el "altísimo nivel" de la FP de Cantabria

El consejero de Educación, Sergio Silva, asiste en Madrid a las SpainSkills - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha animado a los participantes en las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional 'SpainSkills 2026' a avalar con su actuación el "altísimo nivel" de la FP de Cantabria.

Así lo ha dicho Silva este viernes tras desplazarse a Madrid a la última jornada de las SpainSkills, previa a la entrega de premios que se celebrará este sábado. Desde el martes, un total de 31 estudiantes de FP procedentes de 17 centros educativos representan a Cantabria en la fase nacional del campeonato, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que se desarrolla en el recinto ferial de IFEMA.

En total, participan más de 500 asistentes de toda España, representados en 31 modalidades y 3 de demostración. La competición congrega también de forma paralela numerosas actividades como charlas, talleres, sesiones o ponencias que correrán a cargo de empresas, entidades, profesionales cualificados, alumnado y docentes, con la FP como eje común.

Silva se ha desplazado a Madrid junto a la directora de FP y Educación Permanente, Cristina Montes, para desear "todos los éxitos" a los representantes cántabros en este certamen, y ha confiado en que las victorias en ediciones anteriores tengan continuidad en la actual.

El consejero ha reiterado la apuesta del Ejecutivo cántabro por la FP como "estrategia de región", unas enseñanzas que ha defendido como la "mejor política activa de empleo", puesto que más del 50% de las ofertas laborales ya se destinan a titulados en esta área. Por ello, ha apostado por impulsar esta modalidad educativa, incrementar la oferta y hacerla "más dual" para atender las necesidades del tejido productivo.

Respecto a las SpainSkills, Silva ha dicho que esta competición constituye una "ventana abierta" que sirve de punto de encuentro e intercambio de buenas prácticas entre los diferentes centros educativos del país, en un marco de "compañerismo" con el resto de representaciones autonómicas.

Además, los ha alentado a aprovechar su paso por esta competición para entrar en contacto con empresas de variados sectores y conocer más de cerca las demandas del mercado laboral actual, que cada vez precisa de una "mayor especialización", una de las principales aportaciones que caracterizan a estas enseñanzas.

SPAINSKILLS

Y es que las SpainSkills, que se celebran cada dos años, constituyen el punto de encuentro para estudiantes y profesorados ganadores en las diferentes fases autonómicas, así como para empresas de ámbito nacional e internacional y administraciones educativas.

La competición nacional, que reúne a los mejores jóvenes talentos de la Formación Profesional, tiene como objetivo fomentar la excelencia y la innovación en diversas disciplinas profesionales.

A lo largo de esta edición, los participantes se enfrentan a una serie de pruebas técnicas y creativas que ponen a prueba su talento en área clave como la informática, la ingeniería, la salud, el diseño y muchas más. Además, no sólo compiten por un lugar en el podio, sino también por representar a España en WorldSkills Shangha 2026 y EuroSkills Dusseldorg 2027, los certámenes mundial y europeo de la FP.