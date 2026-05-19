Los Desayunos Dualiza recalan en el CEPA del Dueso, el centro penitenciario con mayor oferta formativa de España

Encuentro de los 'Desayunos Dualiza' en el CEPA Berria - GOBIERNO

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los 'Desayunos Dualiza' han celebrado este martes uno de sus encuentros en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Berria, ubicado en El Dueso, en el que se ha puesto en valor la Formación Profesional como "motor de oportunidades, inclusión y futuro" y se ha ensalzado a este entro penitenciario por ser el que mayor oferta de FP dispone de todo el país.

Los Desayunos Dualiza son una iniciativa organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria junto a CaixaBank y CEOE-CEPYME para acercar la FP al tejido empresarial y fomentar la inserción laboral del alumnado.

Así, el consejero del ramo, Sergio Silva, ha participado en el encuentro de esta mañana y ha puesto de relieve tanto el trabajo que se desarrolla en este centro educativo como el compromiso del Gobierno de Cantabria con una Formación Profesional "inclusiva y también por convicción", orientada a ofrecer nuevas oportunidades personales y laborales. "Hoy hablamos de formación, pero también hablamos de oportunidades, de futuro y de inclusión", ha señalado.

Silva ha agradecido la implicación del Centro Penitenciario El Dueso y de su director, Javier Crespo, así como la labor que realiza el equipo docente del CEPA Berria. Asimismo, ha reconocido la colaboración de las empresas participantes en el encuentro, pertenecientes a sectores como la jardinería, la hostelería y la carpintería, pues su presencia demuestra que "la responsabilidad social y la competitividad pueden ir de la mano".

El consejero también ha trasladado un mensaje de apoyo al alumnado del centro, al que ha animado a continuar formándose y apostando por su futuro.

En el transcurso del acto, Silva ha subrayado que este encuentro es "uno de los más especiales" celebrados hasta ahora dentro de los Desayunos Dualiza, tanto por el lugar en el que se desarrolla como por celebrarse en el Centro de Educación de Personas Adultas del centro penitenciario "con mayor oferta de FP de todo el país".

LA MAYOR OFERTA DE LA HISTORIA DE CANTABRIA

Silva ha repasado además algunos de los principales datos de la FP en Cantabria y ha destacado que la comunidad autónoma contará el próximo curso con "la mayor oferta educativa de enseñanzas profesionales de su historia", con 154 ciclos formativos, 20.000 plazas y 24 familias profesionales diferentes. Esto, ha subrayado, "es un orgullo" para la región.

También ha hecho alusión a los retos y tareas que "tenemos por delante" y ha asegurado que encuentros como este "ayudan a derribar barreras, a crear alianzas muy positivas y a abrir nuevos caminos de futuro".

DESAYUNOS DUALIZA

Los Desayunos Dualiza son encuentros organizados por la Consejería junto a CaixaBank y distintas entidades empresariales y educativas para conectar los centros de FP con las empresas de cada sector productivo.

El objetivo principal es crear espacios de diálogo y colaboración en los que empresas, profesorado y alumnado analizan las necesidades reales del mercado laboral, las oportunidades de empleo y la adaptación de la oferta de FP a los perfiles que demandan las compañías.

Se celebran de forma sectorial -automoción, hostelería, agroalimentario, imagen y sonido, entre otros- y sirven también para fomentar la FP Dual y reforzar la relación entre empresas y centros educativos. La Consejería ya ha participado en ocho Desayunos Dualiza con cerca de mil participantes.