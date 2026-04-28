Dos estudiantes cántabras participarán en la Ruta Quetzal 2026 - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estudiantes cántabras Elsa Gil y Laura Trueba participarán en la Ruta Quetzal 2026, que partirá el 28 de junio y hasta el 11 de julio recorrerá parte de Galicia, el norte de Portugal y la provincia de León.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, las ha entregado hoy la bandera de la comunidad autónoma y, junto al consejero de Educación, Sergio Silva, las ha animado a disfrutar "al máximo" de esta experiencia.

En total, emprenderán el viaje 200 jóvenes de entre 15 y 16 años, procedentes de todas las comunidades del país y en esta edición siguen "las huellas de Urraca la Temeraria", según recoge el título de la expedición.

Las dos representantes de Cantabria se han mostrado ilusionadas ante este viaje, en el que revivirán la época de los grandes descubrimientos geográficos y que a la vez busca el enriquecimiento intelectual y humano de los participantes, al fomentar un clima de comprensión, solidaridad y cooperación, ha informado el Ejecutivo regional.

Elsa Gil, de 15 años y alumna del IES Cantabria, y Laura Trueba, de 16 años y alumna de La Salle, han sido seleccionadas por su expediente académico -al valorar las notas medias de los tres primeros cursos de ESO- y su "valor meritorio", es decir, su formación en idiomas, actividad musical y deporte.

En 2022, Íñigo de la Cuadra Salcedo inició esta nueva etapa de la Ruta Quetzal, que ofrece la oportunidad de que jóvenes conozcan algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del Reino de Galicia y de España, al seguir los pasos de los monarcas leoneses, cuyos dominios se extendían desde el nordeste de la península hasta la ciudad de Lisboa y el río Tajo, dentro de la actual Portugal.

LA RUTA

La expedición instalará su primer campamento en Vilanova de Arousa (Pontevedra), donde se emplaza la fortaleza medieval de la reina Urraca. En Portugal revivirán la historia de la batalla de Pedroso, en la que Portugal fue conquistada por las tropas gallegas dirigidas por el rey García II.

De vuelta a Galicia vivirán la conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui y visitarán Salvaterra de Miño, donde la reina Urraca dirigió su contienda contra Portugal.

La ruta continuará en Ponteareas y el castillo de Sobroso, donde Urraca fue sitiada en 1117 por partidarios de su hijo Alfonso y su hermana Teresa de Portugal; Castrelo de Mioño, donde recibió sepultura en 929 el rey de Galicia Sancho Ordóñez; las riberas del Cabe, Sil y Miño, la Ribera Sacra y en Casdemiro conocerán la figura más destacada de la Ilustración española, Fray Benito Xerónimo Feijoo y Montenegro.

En León, visitarán la basílica de San Isidoro, en cuyo panteón se encuentran enterrados los reyes García II y Urraca I. Además, descubrirán el sepulcro del rey Ordoño II de León, primer rey de Galicia.