Educación aprueba una OEP de 6 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución por la que se aprueba la la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 de la Sociedad Regional de Educación que incluye seis plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) de turno libre.

La convocatoria de las plazas se realizará en el primer trimestre del primer ejercicio y toda la información del proceso se publicará en la página web de la Sociedad en el apartado Convocatorias: https://srecantabria.es/convocatorias/

Se trata de la primera convocatoria de empleo que se realiza en la Sociedad para el colectivo de Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEI) desde su constitución en 2021. La última convocatoria se realizó en 2013, cuando el colectivo estaba integrado dentro de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, ha informado el Gobierno.

Con esta convocatoria, la Sociedad pretende cubrir las plazas creadas en los últimos años con la puesta en marcha de las nuevas aulas de 1 y 2 años.

En los últimos ejercicios, el número de aulas del primer ciclo de educación Infantil gestionadas por la Sociedad Regional de Educación ha alcanzado la cifra de 102, lo que supone más del 50% de las existentes en la red pública.

En este sentido, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha destacado las creación de 50 aulas de un año en Cantabria, como compromiso de legislatura ya alcanzado, y ha incidido en su apoyo a esta entidad, que ya ha dado otros pasos importantes con la aprobación de su Plan de Igualdad.

Además, en 2024 la Consejería de Educación llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales para poner en marcha el modelo de pareja pedagógica de maestro y técnico de Educación Infantil a tiempo completo en las aulas de un año.