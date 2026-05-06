Educación baraja sustituir el ciclo de Sistemas Microinformáticos del IES Vega de Toranzo por baja matriculación

La alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo, y el consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria baraja alternativas al ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes que se imparte desde hace cinco años en el IES Vega de Toranzo, ya que mantiene "un nivel de matrícula muy bajo de manera estable".

El consejero del ramo, Sergio Silva, ha indicado que este año "ha habido muy poca matrícula", con siete alumnos en segundo curso pese a contar con 60 plazas. Por ello, el ciclo se va a seguir ofertando en el curso 2026/2027 para ver "cómo van las cosas y tomar una decisión respecto al próximo".

La intención de la Consejería es trabajar en un itinerario "que tenga sentido para la comarca y que sea más estable", como ha trasladado a la alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo, en una reunión que han mantenido este miércoles y en la que han abordado la viabilidad de esta formación, perteneciente a la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

En concreto, desde la Dirección General de FP se han propuesto alternativas para "estudiar a medio plazo la creación de un itinerario formativo que imparta enseñanza de grado básico, de interés para el alumnado que acaba Secundaria y que tenga continuidad lógica con sus estudios".

El consejero ha remarcado su intención de apostar por retener la oferta formativa de FP en el centro y la comarca, en consonancia con la "apuesta "de su departamento por la escuela rural, pero siempre que tenga "sentido" y que vaya de la mano de un "itinerario completo".

Así, a pesar de que este ciclo constituye "un ejemplo de enseñanzas transversales", considera que la única matrícula de siete alumnos en segundo curso "nos debería llevar a reflexionar sobre su futuro". No obstante, ha expresado su intención de dar "una nueva oportunidad" a esta formación, consciente de "la importancia de la escuela rural y esfuerzo del entorno municipal para sacar adelante esta oferta formativa en este instituto".

Silva ha defendido la postura de su departamento por mantener una "mirada propia" hacía el mundo rural, y en este caso ha destacado que se trata de un instituto pequeño que comparte espacio con el colegio y constituye una "comunidad educativa muy cohesionada", por lo que ha abogado por la especial protección de los centros rurales que contribuyen a aportar algunos de los estándares de calidad "más significativos" que caracterizan a la educación de la región.

Por su parte, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento a la Consejería ya que, como ha dicho, el mantenimiento de la oferta formativa de este centro, que es cabecera de comarca de enseñanza Secundaria, contribuirá a incrementar las posibilidades de formación de los jóvenes del municipio y a evitar que tengan que desplazarse fuera para realizar estos estudios.

"Agradezco la empatía del consejero por ofrecernos una oportunidad para este año próximo", ha afirmado, al tiempo que ha señalado su intención de "motivar a los estudiantes de la comarca para incentivar la matrícula y, si no es posible lograrlo, que la Consejería opte por otras alternativas a medio plazo más vinculadas a las actividades profesionales de la comarca.

OBRA

Por otro lado, en la reunión Silva ha comunicado a la alcaldesa su intención de visitar el IES Vega de Toranzo en las próximas semanas para inspeccionar la obra de renovación de la cubierta del salón de actos, una actuación "muy demandada" por el centro educativo que está a punto de finalizar y que se pondrá en funcionamiento en el próximo curso, tras una inversión de la Consejería de cerca de 200.000 euros.