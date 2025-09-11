Educación y Ferroglobe firman un convenio para promover la FP Dual y las prácticas formativas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, y el director de la planta Ferroglobe Spain Metals en Cantabria, Juan Luis Bernardo, han suscrito un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que impulsen la Formación Profesional Dual y el talento joven en el sector metalúrgico, facilitando la realización de prácticas formativas como uno de los ejes fundamentales del acuerdo.

Mediante este acuerdo, Ferroglobe permitirá tener acceso a profesionales con una formación específica de base y adaptada a las necesidades de su sector. Además, contará con un socio pedagógico de confianza para poder llevar a cabo otras colaboraciones posibles, como programas formativos específicos, estancias formativas en la empresa o proyectos de FP dual, ha informado el Gobierno.

Asimismo, contempla que la Consejería de Educación organice acciones generales de sensibilización para dar a conocer la Formación Profesional, mejorar su imagen y potenciar su utilización entre el alumnado, con especial atención a la formación profesional intensiva.

Adicionalmente, la Consejería garantizará la formación y actualización del profesorado y orientará a los empleados de Ferroglobe para su cualificación y aprendizaje a lo largo de la vida laboral.

Por su parte, Ferroglobe facilitara la participación de expertos profesionales de su empresa en el sistema educativo con visitas y charlas relacionadas con sus actividades empresariales, que permitan complementar y enriquecer la formación y orientación profesional del alumnado, su adaptación al mercado de trabajo y su capacidad de inserción laboral.

De igual modo, el convenio de colaboración incluye la celebración de encuentros de los profesionales educativos con empresas del sector del metal, con el fin de impulsar la investigación, innovación y experimentación y mejor cooperación entre todas las partes.

Por último, recoge el fomento del espíritu emprendedor como concepto transversal de la FP, así como la actualización científico-técnica del profesorado en relación con los nuevos métodos de trabajo y de organización de los procesos productivos de las empresas.

Tras la firma del convenio, el consejero del ramo, Sergio Silva, ha subrayado que este acuerdo contribuye a "fortalecer" la FP con acciones de difusión, implantación y desarrollo de estas enseñanzas, ya que va repercutir en que alumnado de ciclos relacionados con la actividad de la empresa pueda realizar las prácticas necesarias para titular e incluso desarrollar su actividad profesional.

Silva ha destacado el papel de Ferroglobe a nivel mundial, que también cuenta con una importante implantación en Cantabria, y ha agradecido a los responsables de esta firma el paso dado ya que, para el Ejecutivo cántabro, "la FP constituye una política de región que va más allá de lo educativo y contribuye a hacer Cantabria".

En su opinión, esta empresa ocupa un lugar "muy importante" en el ámbito industrial de Cantabria, tanto por su trayectoria de más de 100 años de historia, como por su peso en el panorama económico y generador de empleo, con aproximadamente 150 trabajadores y un destacable empleo indirecto.

Por su parte, el director de la planta de Ferroglobe Spain Metals en Cantabria ha explicado que este convenio forma parte de la estrategia empresarial en materia de talento y formación, "ya que es el futuro de la empresa lo que estamos formando con este tipo de colaboraciones", al tiempo que ha puesto en valor que la zona en la que está implantada la fábrica, en el área metropolitana de Santander, cuenta con diversos centros de formación especializada para "darnos este soporte".