Educación invierte más de 200.000 euros en el IES José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha invertido cerca de 200.000 euros en el IES José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales este año, un montante que se ha destinado a la adquisición de equipamiento para las enseñanzas de Automatización y Robótica Industrial y a dos nuevos laboratorios de Biología y Química.

El titular de este departamento, Sergio Silva, se ha desplazado hasta el municipio para conocer de primera mano las actuaciones ejecutadas y el material adquirido, en un municipio que cuenta con 11 centros educativos y casi 5.000 estudiantes, "una parte muy importante del alumnado de Cantabria", ha señalado.

Se trata de la séptima visita a Castro Urdiales que realiza el consejero desde el inicio de esta legislatura y en la que ha puesto en valor el equipamiento adquirido para las enseñanzas de Formación Profesional, en concreto para Automatización y Robótica Industrial, que este curso 2025-2026 cuenta con un curso de especialización en Robótica Colaborativa.

Según ha señalado, esta inversión de 150.000 euros va a permitir contar con un equipamiento y material de "primera línea" en el ámbito de la de innovación tecnológica para el alumnado que cursa estas enseñanzas.

Además, Silva ha comprobado la reforma ejecutada en la antigua casa del conserje, que ha posibilitado la ampliación del instituto, reconvirtiendo este espacio en dos aulas, en concreto, un laboratorio de Biología y otro de Química. Una ampliación de más de 150 metros que constituye un "espacio ganado para el centro educativo" y que ha supuesto una inversión de aproximadamente de cerca de 50.000.