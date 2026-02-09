Educación y mediadores de seguros colaborarán para ofrecer prácticas al alumnado de Formación en Empresas

El Consejero De FP, Sergio Silva, Firma Del Convenio Con El Colegio De Mediadores De Seguros De Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha puesto en marcha una nueva línea de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, dirigida a la familia profesional de Administración y Gestión, para que el alumnado de Formación en Empresas (FEM) pueda realizar prácticas en diez entidades del sector asegurador.

Ambas instituciones han suscrito un convenio de colaboración, en el marco del programa Dualiza, que han rubricado este lunes el titular de Educación, Sergio Silva, y el presidente del Colegio, Víctor J. Carpintero.

Según han señalado, esta actuación responde a las necesidades del sector asegurador, que en la actualidad presenta una "alta demanda de profesionales cualificados y una clara falta de relevo generacional".

Además, ha subrayado que el ámbito asegurador supone entre el 4,7 % y el 5,2 % del PIB nacional, lo que pone de relieve su "importancia estratégica" dentro del panorama económico y, de ahí, la "urgencia de garantizar su continuidad futura".

En paralelo, la familia profesional de Administración y Finanzas es la segunda en cuanto número de alumnos dentro de la oferta educativa en Formación Profesional en Cantabria. Representa 12,5% del alumnado de estas enseñanzas, unos 1.400 o 1.500 estudiantes, lo que "demuestra las posibilidades laborales y de mano de obra que estos estudios pueden ofrecer al sector".

Tal y como ha explicado el consejero, la Dirección General de Formación Profesional han diseñado un itinerario que permitirá al alumnado de Administración y Gestión integrarse en empresas reales del sector para realizar prácticas y participar en la gestión diaria de clientes, pólizas y operaciones.

CURSO HABILITANTE

Como singularidad para la realización de estas prácticas hay que contar con una formación habilitante que financiarán el propio Colegio y las entidades aseguradores al alumnado seleccionado. Esto, para Silva, "pone de relieve el interés y esfuerzo que hace el sector".

Se trata del Curso oficial online de 200 horas - Nivel 2 (CECAS), una formación sectorial que habilita legalmente para desempeñar funciones como agente de seguros, empleado de correduría o trabajador en entidades aseguradoras.

"Esta formación complementaria incrementa significativamente la empleabilidad del alumnado desde el primer momento y les otorga una ventaja competitiva al finalizar sus prácticas", ha precisado el consejero, que ha ensalzado que los acuerdos de este tipo "contribuyen a garantizar un compromiso con la empleabilidad y el tejido productivo de Cantabria, reforzando su apuesta por una FP conectada con el entorno económico, capaz de anticiparse a las necesidades del mercado laboral y de ofrecer al alumnado itinerarios con empleabilidad real".

Dentro de la estrategia Dualiza ya se han suscrito acuerdos para la colaboración en el ámbito de la FP Dual en sectores como el energético, construcción o el marítimo, al que ahora se suma el de los seguros.

Para el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, esta colaboración contribuirá a dar solución al problema del relevo generacional. De igual modo, Carpintero ha resaltado el incremento de colegiados en la institución que preside, a pesar de no ser necesario la colegiación para el ejercicio profesional, algo que en gran medida ha atribuido al esfuerzo formativo que se realiza.

Como aval a esta "intensa" actividad de la institución colegial, ha subrayado que Cantabria ha sido elegida para albergar, el próximo mes de octubre, el Congreso Nacional de Mediadores de Seguros, que reunirá a más de 800 profesionales en Santander.

En el acto de firma también han estado presentes la directora de FP y Educación Permanente, Cristina Montes, y por parte del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria el responsable de formación y el gerente, Daniel Ganzo y Fernando Aguilera, respectivamente.