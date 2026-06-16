Educación mejora la seguridad en las aulas taller de FP con una campaña de prevención en el uso de maquinaria peligrosa

Soldador, FP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Formación Profesional ha incluido, por primera vez en sus presupuestos, una partida de 350.000 euros destinada específicamente a mejorar la seguridad en las aulas taller de Formación Profesional. Esta consignación presupuestaria forma parte de la campaña de prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria de especial peligrosidad en centros de FP, impulsada por el departamento que dirige Sergio Silva.

Un total de 13 centros de FP de la región vinculados con las familias profesionales implicadas en esta campaña --Agraria, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo Pesquera y Transporte y Mantenimiento de Vehículos-- recibirán esta consignación presupuestaria, que será destinada únicamente a actuaciones directamente vinculadas con la prevención de riesgos laborales, ha informado el Gobierno.

Para Silva esta medida constituye "un fiel reflejo del firme compromiso" de la Consejería de Educación con la promoción de una cultura de seguridad integral en el uso educativo de la maquinaria y equipamiento de las aulas taller en centros públicos, así como con la realización de unas "prácticas de trabajo seguras" en el ámbito educativo.

En su opinión, contribuirá a potenciar el conocimiento "real" de los riesgos asociados al manejo de máquinas y equipos, que permitirán evitar accidentes o lesiones del profesorado y el alumnado, inculcando entre el segundo, desde su etapa formativa, una concienciación sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten posibles accidentes laborales.

En las instrucciones de inicio de curso 2025-2026 destinadas a los centros educativos de FP de la región se añadió esta campaña de prevención de riesgos laborales en centros públicos como un aspecto novedoso y crucial en este tipo de enseñanzas.

Esta acción preventiva específica de maquinaria de especial peligrosidad en centros con determinadas familias profesionales se desarrolla en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por ello, y en coherencia con estas instrucciones, se ha destinado en los presupuestos de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente la citada partida presupuestaria y en las próximas instrucciones de inicio de curso 2026-2027 se asignarán horas lectivas a los jefes de departamento en función del número de ciclos formativos, con el fin de apoyar a los centros y de contribuir a la mejor implementación de estas medidas.