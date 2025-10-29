Educación y Vega de Pas suscribirán un convenio para las obras de reparación del colegio Doctor Madrazo

El consejero de Educación, Sergio Silva (centro), se reúne con el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Vega de Pas suscribirán un convenio de colaboración para abordar las necesidades de mejora del colegio Doctor Madrazo del municipio.

Así lo han acordado el titular de este departamento, Sergio Silva (PP), y el alcalde de Vega de Pas, el también 'popular' Juan Carlos García, durante una reunión celebrada en la sede de la Consejería de Educación.

A través de este convenio de colaboración, que se espera suscribir a lo largo de lo que resta de este año o a principios del próximo, se ejecutarán actuaciones para la mejora de las instalaciones del centro, como son la reparación de fachadas, canalones, la renovación de ventanas o la actualización de aseos, ha informado la Consejería en un comunicado.

Todas ellas se abordarán como una única obra y se ejecutarían en 2026. "Al ser obras de distinta naturaleza ahora tenemos que analizar cómo se van a realizar estos trabajos de forma que se puedan compatibilizar con la actividad lectiva", ha apuntado el consejero.

Por lo que respecta a otras inversiones de mayor envergadura, Silva ha señalado que su departamento valorará lo que supondría la instalación de una cubierta estable (la actual es de policarbonato) en la zona aledaña de 150m2 que se utiliza para actividades al aire libre.

"Valoraremos lo que supondría su arreglo en 2026 y si tenemos suelo presupuestario se abordaría la colocación de una estructura más estable y de mayor envergadura, en un espacio que, además de actividades educativas, puede albergar la realización de actividades culturales o vecinales, entre otras", ha explicado.

Silva ha puesto en valor el papel de la escuela rural y ha abogado por aportar a centros como el Doctor Madrazo con un "plus" a través del apoyo económico de la Consejería "donde el ayuntamiento no puede llegar" para, así, seguir manteniendo unos centros que --ha dicho-- se caracterizan por su "calidad en los recursos humanos y la de sus infraestructuras".

Asimismo, ha destacado que este colegio, catalogado como "centro de especial dificultad", cuenta con 50 alumnos, una cifra mantenida en el tiempo a pesar de la caída de la tasa de natalidad de Cantabria, con un claustro de ocho docentes, lo que arroja una ratio de seis alumnos por profesor, un dato que, según ha afirmado, "avala también el esfuerzo del Gobierno de Cantabria y su apuesta por la escuela rural dotándola de personal e infraestructuras".

Por su parte, el alcalde ha calificado la reunión como "muy fructífera" y ha señalado que el acuerdo será rápido para abordar las necesidades prioritarias del colegio, "muchas de las cuales hace ya el Ayuntamiento, pero en las que suponen un esfuerzo económico mayor vamos a tener el apoyo de la Consejería".

En la reunión también ha participado la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla.