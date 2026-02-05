Un encuentro de la Comisión Fulbright reúne en Santander a 196 becarios estadounidenses

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, inaugura el ‘Seminario Mid Year’ para Becarios Fulbright - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander acoge, desde el miércoles y hasta el sábado, 7 de febrero, el seminario anual de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), que reúne a 196 becarios estadounidenses que se encuentran en España y Andorra durante el año académico 2025-2026.

Entre los becarios hay investigadores predoctorales, estudiantes de máster y auxiliares de conversación en colegios, institutos bilingües y universidades.

El objetivo de estas jornadas es evaluar académicamente los proyectos de los becarios y reflexionar sobre su experiencia en la sociedad española. Con este propósito, los asistentes participarán en sesiones de trabajo sobre los diferentes aspectos de su estancia, su involucración social y académica, las dificultades superadas y los logros conseguidos. Los participantes también disfrutarán de diferentes actividades culturales y de ocio orientadas a completar un mejor conocimiento de la ciudad de Santander.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha situado la colaboración internacional como un elemento "clave" para afrontar los retos educativos del futuro más próximo, y en este contexto, ha señalado, el programa Fulbright constituye un "referente" internacional en la promoción del diálogo entre culturas, el intercambio de conocimiento y la cooperación educativa.

"Valores todos ellos que coinciden plenamente con la visión que defendemos desde el Gobierno de Cantabria, en donde trabajamos por una educación abierta al mundo, basada en la calidad, la innovación, la equidad y la colaboración", ha resaltado durante la sesión inaugural del seminario.

En la misma, además de Silva, han participado el rector de la UIMP, Ángel Pelayo; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Javier García; el director de Relaciones Culturales y Científicas de AECID Santiago Herrero y la agregada de Diplomacia Pública de la Embajada de EE.UU, Catherine Muller.

Para Silva este seminario representa una oportunidad "excepcional" para el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y la creación de redes internacionales que trascienden fronteras, por lo que ha confiado en que esta estancia en Cantabria permita a los participantes conocer la identidad regional y "su apuesta por una educación pública de calidad, inclusiva e innovadora".

En este sentido ha destacado que, 23 de cada 100 euros en Cantabria se destinan a educación, una idea que apuntala la consideración del Ejecutivo cántabro de una educación que actúa de "palanca social" ofreciendo nuevas oportunidades y cohesión social.

PROGRAMA FULBRIGHT EN EL MUNDO

El Programa Fulbright es uno de los más potentes instrumentos de diplomacia pública. Sus participantes, elegidos con criterios de transparencia en base a sus méritos académicos y profesionales y a su potencial de liderazgo, tienen la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar, pero, ante todo, de intercambiar ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de alcance global.

Con un carácter dinámico y vocación de crecimiento desde que la propuesta del senador Fulbright fuera aprobada por el Congreso de EE.UU. en 1946, el programa facilita intercambios entre ciudadanos estadounidenses y de más de 160 países con el objetivo de incrementar el entendimiento mutuo entre las naciones.

Pionero en el intercambio educativo, científico y cultural, en la actualidad sigue siendo referencia internacional gracias a los más de 400.000 participantes que lo han dotado de reconocimiento y prestigio en todo el mundo.

El carácter global y la apuesta por la excelencia y la calidad académica, profesional y humana de sus participantes se refleja en los 62 premios Nobel y los 89 premios Pulitzer obtenidos a nivel mundial.

EL PROGRAMA FULBRIGHT EN ESPAÑA

Desde hace 65 años la Comisión administra las becas Fulbright, de las que se han beneficiado más de 6.000 becarios españoles y 4.500 estadounidenses. El éxito del Programa Fulbright viene avalado por sus exbecarios, muchos de los cuales hoy son destacados miembros de la sociedad que gozan de reconocido prestigio en su profesión.

Entre ellos y a título de ejemplo, cabe mencionar a Su Majestad el Rey Felipe VI -becario honorífico-; a escritores de la categoría de Ana María Matute o Miguel Delibes; científicos como Mariano Barbacid o Federico García Moliner; cineastas como Carlos Saura o Daniel Sánchez Arévalo; políticos como Pilar del Castillo, Javier Solana o Josep Borrell; periodistas como David Alandete o Montserrat Domínguez; además de seis premios Príncipe de Asturias y más de una decena de premios Nacionales.

La Comisión es binacional, está regida por representantes de los dos países y copresidida por altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la Embajada de Estados Unidos en España, que tienen la misión de supervisar y fijar los objetivos anuales.

Se financia con los fondos asignados cada año por ambos gobiernos y cuenta, además, con el apoyo de varios ministerios, gobiernos regionales y empresas españolas.

En reconocimiento a su carácter internacional y su apuesta por fomentar los valores de cooperación y entendimiento, el Programa Fulbright fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2014.