Silva en la entrega de premios - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha entregado esta tarde los Premios Extraordinarios de Profesional (FP) de Educación Secundaria para Personas Adultas; ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales de Música, Danza, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial a los 42 alumnos y alumnas de las diferentes enseñanzas y familias profesionales que han obtenido los mejores expedientes académicos el curso pasado.

Acompañado por la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, Silva ha valorado los méritos académicos de estos estudiantes, todos ellos con expedientes académicos iguales o superiores a 8,5 (en Grado Básico de FP es de 7,5 puntos), y les ha agradecido su "esfuerzo personal y dedicación", que ha hecho extensivo a los profesores y a los centros, en un acto celebrado en el conservatorio Jesús de Monasterio de Santander.

"Hoy celebramos vuestros logros académicos, pero también vuestra capacidad de sacrificio y vuestra constancia", ha asegurado en su intervención el consejero, que también ha reconocido la contribución de la comunidad educativa con "la formación, la superación personal y la cultura del trabajo bien hecho".

El titular del departamento ha aprovechado el evento para destacar que esta edición tiene un significado "aún si cabe más especial", porque incorpora novedades -los reconocimientos al alumnado de ciclos formativos de Grado Básico de FP- que reflejan la evolución del sistema educativo cántabro y el compromiso del Ejecutivo -ha dicho- con la excelencia, la cultura del esfuerzo y el reconocimiento.

Del mismo modo, Silva ha puesto en valor la recuperación de los premios de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, que no se convocaban desde el curso 2018-2019, con el objetivo de reconocer "el esfuerzo, la constancia y el talento" de este alumnado.

En esta segunda edición, tras su recuperación, los premios distinguen a quienes cursaron ciclos de Grado Superior de estas enseñanzas en los cursos 2019/2020: 2020/2021; 2021/2022 y 2025/2026.

PREMIADOS

Los Premios de Enseñanzas Profesionales de Música este año han recaído en dos alumnos de las especialidades de flauta travesera y saxofón, y en danza una alumna de la especialidad de baile flamenco, mientras que en lo que se refiere a Artes Plásticas y Diseño han sido dos las premiadas (Joyería de Arte y Procedimientos de Joyería Artística) y una en enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, en la especialidad de Hípica.

Por lo que respecta a Educación Secundaria de Personas Adultas, los premios extraordinarios de este año han sido para cinco estudiantes con los mejores expedientes.

Además, y por primera vez este año, seis alumnos y alumnas han resultado premiados en ciclos formativos de Grado Básico de FP en las familias profesionales Administración y Gestión; Artes Gráficas; Electricidad y Electrónica; Hostelería y Turismo; Madera, mueble y corcho y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Por lo que respecta a ciclos formativos de Grado Medio de FP los premios han ido a parar este año a nueve estudiantes procedentes de las familias profesionales de Administración y Gestión; Agraria; Artes Gráficas; Comercio y Marketing; Industrias alimentarias; Informática y Comunicaciones; Química; Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Finalmente, los Premios Extraordinarios de Enseñanzas de ciclos formativos Grado Superior de Formación Profesional han sido para 16 estudiantes pertenecientes a las familias profesionales de Actividades Físicas y Deportivas; Administración y Gestión; Agraria; Artes Gráficas; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Imagen y Sonido; Industrias Alimentarias; Informática y comunicaciones; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.