El Gobierno de Cantabria convoca los premios Extraordinarios de FP Grado Básico y de Proyectos Intermodulares en FP

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SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la primera convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional (FP) de grado básico y de los Premios de Proyectos Intermodulares en la formación profesional del sistema educativo, correspondientes, los primeros, al curso 2024-2025 y al 2025-2026, los segundos.

El objetivo de ambas convocatorias publicadas este lunes, 5 de octubre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) es reconocer oficialmente el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento académico del alumnado de estas enseñanzas en Cantabria. Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles desde este martes 6 para presentar las solicitudes.

El Gobierno ha afirmado que con los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Grado Básico "refuerza" su compromiso con el reconocimiento del mérito académico ahora también en esta etapa educativa de FP.

Podrá optar a estos galardones el alumnado que haya finalizado sus estudios de FP de Grado Básico durante el año 2025 en centros públicos y sostenidos con fondos públicos de Cantabria, y que haya obtenido una calificación media final igual o superior a 7,5 puntos.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la secretaría del centro educativo donde se encuentre el expediente académico del aspirante o mediante el Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria. El plazo de presentación será de 7 días hábiles en el caso de las solicitudes entregadas en los centros educativos y de 15 hábiles para su registro formal, contados a partir de este martes.

Los premios cuentan con una dotación económica global máxima de 5.700 euros.

La Consejería de Educación ha afirmado que esta es una etapa que destaca "por su importancia" tanto en la prevención del abandono escolar como en la reincorporación al sistema educativo de personas adultas que persiguen la recualificación profesional.

Hasta el momento este tipo de distinciones estaba vinculado a los ciclos formativos de grado medio y superior.

PROYECTOS INTERMODULARES

En cuanto a los Premios de Proyectos Intermodulares en la Formación Profesional del sistema educativo, se pretende resaltar su importancia como elemento integrador dentro del currículo en todos los ciclos formativos.

La convocatoria se dirige al alumnado matriculado durante el curso 2025-2026 en enseñanzas de Formación Profesional de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma que haya participado en proyectos intermodulares desarrollados en el marco de su formación.

En este caso se establecen tres categorías, destinadas respectivamente al alumnado de ciclos formativos de grado básico, grado medio y grado superior.

En el caso del grado básico, los participantes entregarán una presentación de un proyecto de aprendizaje colaborativo basado en retos que integre conocimientos y competencias de al menos dos módulos profesionales.

Por su parte, el alumnado de grado medio y superior podrá concurrir con sus proyectos intermodulares realizados durante el curso escolar. En todas las categorías, los proyectos deben elaborarse por grupos de hasta cuatro integrantes. Cada grupo contará con un docente responsable del proyecto.

Además, esta convocatoria incorpora la mención especial 'Centro Generador de Proyectos Intermodulares del Año', que distinguirá al centro educativo que destaque por la calidad de los trabajos presentados y por los resultados obtenidos por su alumnado.

Estos premios cuentan con una dotación económica global máxima de 12.000 euros.