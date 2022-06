El IES Besaya pone en marcha un food truck para completar la formación de los alumnos de Cocina

Ya ha prestado servicio en algunos eventos celebrados en el municipio

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la rama profesional de hostelería del IES Besaya de Torrelavega, tanto del Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración como del Ciclo de Grado Medio de Comercialización de Productos Alimentarios, han puesto en marcha un food truck destinado a la elaboración y venta de alimentos que ya ha prestado servicio en varios eventos celebrados en el municipio.

Esta actividad forma parte del proyecto de innovación educativa 'On the road', una propuesta complementaria a la formación fuera de las cocinas del centro educativo que pone en marcha por primera vez el instituto, con el fin de aportar un "plus formativo de primer nivel" ya que este recurso les permite aprender a manejarse en espacios pequeños y realizar prácticas formativas reales.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, ha visitado este martes hasta el IES Besaya, acompañada por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, para conocer esta iniciativa y reconocer el "esfuerzo" de alumnado y docentes.

Lombó ha destacado que este tipo de iniciativas permiten al alumnado poner en práctica la formación teórica impartida en las aulas. Según ha destacado, este tipo de aprendizaje, basado en proyectos, favorecen además un "plus de motivación" al alumnado.

Por su parte, el director del centro, Ricardo Pastor, ha explicado que el vehículo ya ha sido utilizado en algunas iniciativas como una chocolatada solidaria a favor de Ucrania o el circuito Greenpower de coches eléctricos diseñados por alumnos de FP celebrado en Torrelavega el pasado mes de mayo. Además, mañana será utilizado para distribuir un 'lunch' entre el alumnado del centro que sale de excursión.

En su opinión, esta experiencia contribuye a mejorar la "motivación, participación activa y colaboración entre todo el alumnado", lo que permite mejorar los resultados de la metodología tradicional.

También permite el desarrollo de una triple actividad: en primer lugar, la preparación de los productos, como actividad colectiva; en segundo lugar, la preparación de la food truck con todo lo necesario; y, por último, realizar la actividad de preparado y servicio fuera o dentro del centro.