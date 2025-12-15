Inaugurada la ampliación del IES Lope de Vega en Cayón tras una inversión de 2,8 millones

Inauguración ampliación IES Santa María de Cayón - JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Lope de Vega en Santa María de Cayón se han inaugurado este lunes, tras una inversión de 2,8 millones de euros.

El centro contará con un nuevo edificio con salón de actos y tres aulas para diversificación curricular, además de nuevas salas de fisioterapia y estimulación sensorial, y un patio cubierto de 250 metros cuadrados.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado la ampliación del IES, que supone "un gran salto en calidad educativa" para los alumnos de la comarca y "para toda Cantabria". Según ha destacado, es "el primer gran proyecto de legislatura" en centros educativos y "ejemplo del compromiso del Gobierno con una educación libre, plural y de calidad".

En el acto, la jefa del Ejecutivo ha explicado que esta ampliación da respuesta a una antigua demanda de la comunidad educativa y "a una imperiosa necesidad" de este centro, que con cerca de 800 matrículas "no podía exprimir más su capacidad". En la actualidad, acuden alumnos de Santa María de Cayón, Penagos, Villacarriedo, Saro, Villafrufre y Selaya.

La presidenta ha señalado que esta ampliación ya fue "prometida en 2019", pero el proyecto se "ha hecho realidad" ahora porque el suyo es un Gobierno "que se compromete, que trabaja y que cumple". En este sentido, ha defendido el "intenso esfuerzo inversor" del Ejecutivo del PP con 12 millones en infraestructuras educativas en 2025 y que, según ha asegurado, en 2026 "no va parar".

De hecho, Buruaga ha destacado que Cantabria tiene uno de los sistemas educativos "más avanzados" de España en el ámbito rural y urbano y ha garantizado "la voluntad inequívoca de seguir perseverando para mantener a la comunidad autónoma en la vanguardia de la calidad y la equidad educativa".

Una tarea, que según ha reconocido, "no es fácil", dada la dimensión del sistema educativo cántabro, con un millón de metros cuadrados en 200 centros públicos educativos.

Por eso, ha indicado, la Consejería de Educación ha pedido al Ministerio de Educación la puesta en marcha de un Programa de Cooperación Territorial en materia de infraestructuras educativas que "no ha tenido ningún éxito" porque "en el Gobierno de la nación no hay nadie detrás de la puerta cuando se trata de resolver los problemas de los ciudadanos".

RESULTADOS DEL ÉXITO COLECTIVO

Buruaga ha repasado algunos indicadores que a sus ojos evidencian el posicionamiento del sistema educativo cántabro en el contexto nacional y que para ella es resultado de un "éxito colectivo".

Según ha destacado, Cantabria es la primera autonomía del país en ratio de alumnos por profesor, la segunda en gato publico educativo por alumnos y la tercera en cuanto resultados PISA y con menor abandono escolar.

En dotación de infraestructuras ha subrayado el esfuerzo inversor del Gobierno con actuaciones en marcha como el Centro de Educación de Personas Adultas de Cabezón de la Sal, que está a punto de terminar con una inversión de 1,8 millones de euros; la cubierta del patio infantil del Colegio Aguanaz en Entrambasaguas con 200.000 euros de inversión o la del patio del IES Santa Clara de Santander que finalizará en marzo tras una inversión de 500.000 euros.

A ello se suma los trabajos de urgencia en el patio del colegio Menéndez Pelayo, también en Santander, que están "a punto de terminar", tras otro medio millón de euros invertidos.

Y para 2026, se ha referido a la rehabilitación de las escuelas de La Serna en Liébana con el nuevo ciclo formativo de Cocina y Gastronomía, las obras de ampliación del IES Marismas de Santoña, la ampliación del colegio Marcial Solana que empezará a principios de año, y la cubierta del salón de actos del Colegio Pintor Agustín Riancho de Alceda.