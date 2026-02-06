Más de 150 profesores de la concertada podrán acogerse a la jubilación parcial en Cantabria

Educación destinará 500.000 euros a la jubilación parcial de docentes de la concertada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria prevé que más de 150 profesores de la enseñanza concertada puedan reducir este año su jornada lectiva de 25 horas tras el acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal, al que destinará en torno a 500.000 euros y que se aplicará progresivamente.

Según el Ejecutivo, el acuerdo firmado este viernes es viable desde el punto de vista económico y encaja en la situación de prórroga de los presupuestos de la comunidad autónoma de 2025.

En concreto, la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, en vigor desde el 1 de abril del año pasado, "había puesto difícil" las jubilaciones parciales de los docentes de la concertada, ha explicado el consejero Educación, Sergio Silva, que ha defendido que esta nueva medida "hace frente" al envejecimiento del colectivo.

Este convenio permitirá la sustitución de la jornada lectiva de los profesionales mayores de 55 años, que voluntariamente podrán acogerse a una reducción mínima de un 75 por ciento de su jornada lectiva. Sus puestos los ocuparán sustitutos con un contrato de jornada completa y una duración mínima de dos años.

Podrán acogerse a la reducción de jornada aquellos docentes a los que les falten un máximo de dos años para acceder a la jubilación, por lo que, en función de el tiempo que hayan cotizado, beneficiará a profesores de hasta 65 años. La enseñanza concertada de Cantabria cuenta con 2.500 profesores, que suponen aproximadamente un 25% del total.

Sobre el aumento de la edad media del colectivo, Silva ha detallado que, a nivel nacional, la franja de 50 años o más supone el 30% del profesorado de Educación Primaria, el 40% de Secundaria y el 50% de la universitaria. Por ello, ha apostado por "atender esta realidad" y "fomentar el relevo generacional".

Y, en cuanto a la negociación, ha explicado que se ha dilatado durante "varios meses" debido al análisis y la escucha de propuestas entre las partes implicadas para "encajar ese equilibrio razonable de intereses".

Por un lado, el acuerdo ha sido firmado por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO).

Y por parte de la patronal, ha sido suscrito por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Asociación de Centros de Economía Social de Cantabria (ACES) y Educación y Gestión, la asociación autonómica de empresarios de centros educativos y de formación católicos.

ADECUACIÓN SALARIAL

El delegado de CCOO Francisco Ceballos ha instado al consejero a firmar la subida salarial de los docentes de la educación pública, que también "sería beneficioso" para los trabajadores de la concertada.

En contraste, la secretaria autonómica de FSIE, María Dolores Villalba, ha señalado que para abordar la adecuación salarial y otras reivindicaciones están "las mesas correspondientes". Asimismo, ha asegurado que el acuerdo de jubilación parcial "beneficia muchísimo al sector", ya que rejuvenecerá las plantillas y los trabajadores de más de 63 podrán transmitir "su experiencia" a los sustitutos.

De su lado, la secretaria general de USO-Cantabria, Mercedes Martínez, ha dicho que el acuerdo de jubilación parcial ha logrado "una estabilidad y una tranquilidad" para los trabajadores porque estaban en una situación "desigual" respecto a la pública, de forma que se podrá dar "un relevo tranquilo en el colegio". Más allá, ha emplazado a las demás partes a revisar el marco general pactado en 2008.

En representación de FETE-UGT, Araceli Bravo, ha pedido a las partes iniciar una nueva negociación general "antes de que acabe el curso 2025-26" para alcanzar "buenos acuerdos como el de 2008, que se está quedando demasiado corto". También, ha valorado "muy positivamente" el convenio firmado este viernes.

Mientras tanto, el presidente de CECE Cantabria, José Manuel Vallejo, ha reconocido "la disposición" de la Consejería y ha celebrado la jubilación parcial es un acuerdo "muy positivo". Además, ha indicado que "ya es momento de sentarse a revisar" el marco de 2008 para actualizarlo y abordar la subida salarial y otros asuntos como las ratios.

Finalmente, el representante de Educación y Gestión, Carlos Ponga, ha afirmado que existen "otros foros" para hablar de adecuación retributiva. Además, ha indicado que el "buen" acuerdo suscrito este viernes ha sido producto de "una serie de reuniones largas".