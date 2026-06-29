Más de medio millar de nuevos docentes reciben sus títulos de funcionarios de carrera

El consejero de Educación y Formación Profesional. Sergio Silva, participa en la entrega de títulos a funcionarios del Cuerpo de Maestros y Profesores. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Sergio Silva, ha entregado este lunes los títulos de nombramiento de maestros y docentes de Secundaria a los 579 profesores interinos que, tras superar el proceso de estabilización, han pasado a adquirir la condición de funcionarios de carrera.

En concreto, 109 maestros de Educación Infantil y Primaria y 446 profesores en el Cuerpo de Educación Secundaria, así como los profesores de las escuelas oficiales de idiomas (6), los conservatorios de música y artes escénicas (9) y las especialidades en sectores singulares de Formación Profesional (10).

Silva ha dado la bienvenida de manera oficial al sistema educativo a los nuevos funcionarios en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), donde les ha trasladado su enhorabuena por recoger "algo más que un título", ya que, en su opinión, se trata de la culminación de una trayectoria personal y profesional, "con sus peculiaridades, pero llena de trabajo y mucha ilusión".

"Ya sabéis que nos enfrentamos a una profesión cada vez más compleja, donde cada vez se pide más al centro educativo y al docente porque la sociedad está cambiando, la escuela está cambiando y eso hace que nuestra profesión sea cada vez más exigente, pero también cada vez más apasionante", les ha dicho el consejero, que les ha animado a trabajar cada día con la ilusión de mejorar porque "lo que estáis construyendo, ladrillo a ladrillo, es la formación de personas y de auténticos ciudadanos para el día de mañana".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria a la hora de enfrentar la tarea docente, que ha calificado de "compleja, al tiempo que apasionante". "Es una tarea por momentos dura y a veces con muchos sinsabores, pero cuando las cosas van bien o medianamente viene creo que es una de las profesiones más gratificantes y maravillosas que se pueden hacer", ha afirmado Silva.

El consejero, que ha estado acompañado por el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, y la directora general de Centros, Reyes Mantilla, ha puesto en valor, la carga de trabajo añadida de los empleados públicos de la Consejería, especialmente de la Dirección General de Personal Docente y del Servicio de Recursos Humanos, por su esfuerzo para organizar estos procesos de selección de personal, desde su convocatoria hasta la toma de posesión de los nuevos docentes.