Morant pide a las CC.AA que "se pongan las pilas" para solventar la "falta de plazas" en las universidades públicas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido a las comunidades autónomas que "se pongan las pilas" para solucionar la "falta de plazas" en las universidades públicas.

Así lo ha expresado este martes en el Senado al ser preguntada por el senador del GPPLU, Francesc Ten, sobre el distrito único. En este sentido, la ministra ha asegurado que el problema universitario de España "no es el distrito único ni la falta de vocaciones, lo que faltan son plazas en las universidades públicas".

"Nosotros no podemos hacer todo el trabajo, desde el Gobierno de España, no podemos seguir haciendo lo que no se hace en las comunidades autónomas", ha insistido la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades.

Durante su turno de réplica, el senador ha subrayado que "el sistema de distrito universitario único provoca que un 40% las plazas universitarias de medicina de Cataluña estén ocupadas por estudiantes no catalanes", a lo que la ministra ha respondido que el ministerio de Sanidad, "ha vuelto a sufragar esta mañana financiar plazas públicas en las universidades repartidas por toda España".