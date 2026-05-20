El nuevo ciclo de FP en Cocina y Gastronomía de Potes arrancará en el curso 2026-2027

Obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de La Serna para acoger la futura Escuela de Cocina y Gastronomía. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, ha anunciado que el nuevo Ciclo Formativo en Cocina y Gastronomía de Potes arrancará en el curso 2026-2027, tras la rehabilitación de las antiguas escuelas de La Serna, cuyo edificio albergará la futura Escuela de Cocina y Gastronomía, con una inversión de 1,5 millones de euros.

El titular de Educación ha señalado que la Consejería ya trabaja a nivel técnico junto al IES Jesús de Monasterio y la Dirección General de Formación Profesional (FP) para coordinar su puesta en marcha.

Así lo ha avanzado Silva que, junto al alcalde del municipio, Francisco Javier Gómez, ha visitado este miércoles las obras y ha comprobado el avance de los trabajos de adecuación de este espacio educativo, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El consejero ha explicado que esta actuación responde a un compromiso adquirido por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento al inicio de la legislatura para implantar en Liébana una oferta formativa vinculada a uno de los sectores estratégicos de la comarca.

Ha subrayado que esta nueva oferta responde a la importancia que tiene el sector hostelero y turístico en Liébana y ha mostrado su confianza en que despierte interés entre los jóvenes de toda la comarca.

Asimismo, ha destacado el carácter "peculiar" de esta actuación, que recupera unas antiguas escuelas para transformarlas en una moderna instalación formativa especializada en cocina, pastelería y restauración.

Según ha detallado, el nuevo centro contará con dos zonas de cocina y técnicas de pastelería, además de una zona común destinada tanto al servicio de restauración como a la recepción del alumnado y del personal del centro.

Ha señalado que el diseño de las nuevas instalaciones se ha realizado tomando como referencia la experiencia acumulada en otras escuelas de hostelería de Cantabria, como las de Peñacastillo y Laredo, con el objetivo de crear espacios "lo más funcionales posibles" para este tipo de enseñanzas.

El consejero ha indicado que la Consejería asumió la redacción del proyecto, con una inversión cercana a los 60.000 euros, y posteriormente licitó las obras por un importe próximo al millón de euros, y la inversión prevista para equipamiento e instalaciones, cercana al medio millón de euros, se sumará al coste de la obra.

Por su parte, el alcalde de Potes ha mostrado su satisfacción por el avance de las obras y ha agradecido la visita del consejero y su equipo para comprobar "el buen ritmo" de una actuación que permitirá convertir en realidad "un sueño" para el municipio y para toda la comarca de Liébana.

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con una oferta educativa de FP vinculada a la restauración y la hostelería, "un sector que encaja perfectamente con la economía de la comarca".

Finalmente, el regidor ha puesto en valor el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Potes para mantener los centros educativos del municipio, que atienden a más de 500 alumnos de toda la comarca lebaniega.

MEJORA DEL CEIP CONCEPCIÓN ARENAL

Por otro lado, el titular de Educación ha anunciado la próxima firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Potes para acometer la reforma de los baños del CEIP Concepción Arenal, una actuación que responde a una demanda de las familias del colegio.

La actuación contará con una inversión de 50.000 euros, sufragada en un 80 por ciento por la Consejería y en un 20 por ciento por el Ayuntamiento, y permitirá renovar los aseos de la planta baja y primera del centro educativo.

Finalmente, el consejero ha puesto en valor otras actuaciones ejecutadas en este centro educativo durante la presente legislatura, como la mejora de la pista exterior y del parque infantil.