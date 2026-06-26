Repsol reconoce al Centro Integrado de Nº1 de Santander como el más innovador de España en transición energética

Repsol reconoce al Centro Integrado de FP Nº1 de Santander como el más innovador de España en transición energética - FUNDACIÓN REPSOL

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Repsol ha reconocido con un Premio Zinkers al Centro Integrado Nº1 de Santander como el más innovador de España en transición energética en la categoría de Formación Profesional Superior.

En un comunicado, la fundación ha indicado que el centro educativo, por el proyecto SOLAREST, ha recibido una dotación de 15.000 euros para desarrollar iniciativas de interés general.

Los alumnos cántabros han desarrollado un Plan de Sostenibilidad Empresarial, una iniciativa que incorpora la sostenibilidad a una empresa industrial del sector de la protección solar a través de la economía circular, la eficiencia energética y el uso de materiales sostenibles.

La propuesta añade además innovación con el desarrollo de estores fotovoltaicos capaces de generar energía renovable y se completa con medidas de bienestar laboral, gobernanza ética y objetivos medibles para asegurar un impacto real en el tiempo.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Sergio Silva, ha felicitado al centro por este galardón que reconoce el compromiso de este área "con la innovación en pro de la transición energética y la sostenibilidad".

El Gobierno de Cantabria ha subrayado en un comunicado que también han conseguido reconocimientos, dentro de la categoría de Primaria el colegio San Jose-Niño Jesús de Reinosa, en Secundaria, el colegio San José de Santander, y en la categoría de grado medio de FP, el CC Corazón de María de San Vicente de la Barquera.

PREMIOS

Fundación Repsol ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la gala de entrega de los Premios Zinkers 2026, un acto que reconoce el compromiso de los centros educativos con la innovación y la sostenibilidad y que ha reunido a representantes institucionales y del sector. Este año, como novedad, los premios han contado con dos nuevas categorías Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

En el evento se han dado a conocer los centros educativos ganadores absolutos de la 5ª edición de los Premios Zinkers: CEIP Pablo Ruiz Picasso de Alhaurín el Grande (Málaga), en la categoría de Primaria; IES Juan de Garay de Valencia, en la categoría de Secundaria; Lacimurga Constatia Iulia de Navalvillar de Pela (Badajoz) en la categoría de FP Grado Medio, y el Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Santander (Cantabria), en la categoría de FP Grado Superior.

Cada centro premiado recibirá una dotación de 15.000 euros para realizar proyectos propios de interés general. Durante la gala también se entregaron los galardones a los centros finalistas de esta edición por comunidad autónoma, que han recibido 2.500 euros cada uno para llevar a cabo proyectos de interés general para el centro educativo.

Durante la apertura, el director general de Fundación Repsol, António Calçada, ha felicitado a todos los centros educativos que han participado en los Premios y sobre todo a los docentes por el tiempo, la ilusión y el esfuerzo que han dedicado a su preparación.

"Los Premios Zinkers son mucho más que un reconocimiento, son una celebración del poder transformador de la educación y una forma de agradeceros a los docentes vuestra implicación", ha señalado Calçada.

El director general de Fundación Repsol ha subrayado que "cada vez más jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a algunos de los grandes desafíos que definirán el siglo XXI: la energía, la sostenibilidad, el cambio climático, la innovación y la transformación tecnológica". "Lo que significa que cada vez más docentes contribuyen a que esas conversaciones lleguen a las aulas con rigor, con conocimiento y con espíritu crítico", ha añadido.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la intervención de Jon Hernández, divulgador y experto en inteligencia artificial, que ha ofrecido una charla sobre 'La mayor revolución educativa de la historIA', centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje y el sistema educativo.

Durante la ceremonia se han entregado los premios a los centros educativos ganadores de Primaria y Secundaria de las 17 comunidades autónomas, así como a 12 centros de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, reconociendo su implicación en el programa Zinkers.

Asimismo, se han otorgado los premios a los ganadores absolutos en las distintas categorías educativas -Primaria, Secundaria y Formación Profesional (Grado Medio y Superior)- en un acto en el que han participado el secretario de Estado de Educación, Aberlardo de la Rosa, y la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio junto a representantes de Fundación Repsol.

La gala ha concluido con la intervención de la directora general de Personas y Organización de Repsol, Carmen Muñoz, quien ha destacado que "la educación es la base para desarrollar el talento que necesitamos como sociedad y como empresas".

"Iniciativas como Zinkers permiten integrar la sostenibilidad, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación desde las aulas, facilitando su aplicación real, y así preparar a los jóvenes para afrontar los retos del presente y del futuro", ha dicho.

Con esta iniciativa, Fundación Repsol refuerza su compromiso con la promoción de la educación en energía y sostenibilidad a través de los programas Zinkers, que fomentan una ciudadanía crítica, responsable y comprometida.