Silva felicita a los 134 graduados de Cesine y destaca su contribución al talento y al desarrollo de Cantabria

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Asiste Al Acto De Graduación De Cesine - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidades, Sergio Silva, ha participado este jueves en el acto de graduación de la trigésima promoción de Cesine, un evento en el que 134 estudiantes han culminado sus estudios superiores y que ha servido también para conmemorar las tres décadas de trayectoria de esta institución académica en Cantabria.

Durante su intervención, Silva ha felicitado a los nuevos graduados y ha puesto en valor el papel que Cesine desempeña dentro del sistema educativo regional. "Treinta promociones representan mucho más que una cifra. Son tres décadas formando profesionales, impulsando talento y contribuyendo al desarrollo de Cantabria desde la educación superior", ha señalado.

El consejero ha destacado que Cesine es "un actor consolidado de la educación regional", con una oferta propia de enseñanzas universitarias y artísticas, estudios de grado y máster, y cerca de 600 alumnos que contribuyen a enriquecer el sistema educativo de la comunidad autónoma.

Asimismo, ha enfatizado que los graduados forman parte de un "buen sistema educativo" que cuenta con más de 90.000 alumnos en enseñanzas no universitarias y cerca de 15.000 estudiantes universitarios, en una comunidad autónoma que destina a educación "una de las mayores inversiones del país".

Dirigiéndose a los estudiantes, Silva ha reconocido el esfuerzo realizado para alcanzar esta meta. "Detrás de cada uno de vosotros hay años de aprendizaje, de esfuerzo, de sacrificio y también de ilusión. Hay trabajo, exámenes, proyectos, experiencias internacionales y amistades que permanecerán para siempre", ha afirmado.

El titular de Educación ha subrayado además que la graduación marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional, en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales y tecnológicas.

En este sentido, ha destacado que la digitalización, la inteligencia artificial, la internacionalización y los cambios en el mercado laboral exigen una formación continua y capacidad de adaptación. "En Cantabria necesitamos vuestro talento. Necesitamos jóvenes preparados, comprometidos y capaces de afrontar los retos del presente y del futuro", ha señalado, al tiempo que ha animado a los graduados a afrontar esta nueva etapa con "confianza, curiosidad, sin miedo a la equivocación y pasión".

Durante el acto, Silva también ha destacado la figura del padrino de la promoción, el exfutbolista del Real Racing Club Víctor Diego, cuya trayectoria ha definido como un magnífico ejemplo de "esfuerzo, disciplina, perseverancia y trabajo en equipo", valores que, según ha indicado, también representan a los estudiantes que hoy finalizan sus estudios.

Finalmente, en nombre del Gobierno de Cantabria, Silva ha felicitado a Cesine por sus treinta promociones "formando talento" y ha agradecido su contribución al sistema educativo y al progreso de la comunidad autónoma.

Durante el acto también han estado presentes la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director Académico de CESINE, Víctor Hurtado; el director de EDH en España, Juanjo Siguero; y Mesfin Habtom, representante de London Metropolitan University.