Sindicato de Estudiantes convoca a los estudiantes cántabros a manifestarse hoy en apoyo del pueblo palestino

Archivo - Una manifestante grita durante una protesta estudiantil, en la Puerta del Sol, a 26 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha convocado este jueves 2 de octubre una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y ha llamado a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones que han convocado a las 12 horas en distintas ciudades españolas, entre ellas Santander.

Una huelga estudiantil que ha llamado a secundar la Global Sumud Flotilla, tras el asalto a la flotilla que se dirige a Gaza por parte de tropas israelíes.

El Sindicato de Estudiantes subraya que "más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población".

"Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto. Estamos ante una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía", critica.

Las jóvenes destacan que la "gran mayoría" ha estudiado el Holocausto y las cámaras de gas y aseguran que "con la 'solución final' sionista contra el pueblo palestino la historia se repite".

"No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes, en coherencia con lo que está sucediendo, llamamos a la huelga general estudiantil. Llamamos también construir comités de solidaridad con Palestina y contra el genocidio en cada instituto y Universidad", concluye la organización en un comunicado.