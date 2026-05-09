La UC desvela las fotografías del alumnado de Pedro Palazuelos en su etapa de profesor en Bielva

Foto de Pedro Palazuelos en su etapa como profesor en Bielva - PEDRO PALAZUELOS

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria acogerá desde este próximo miércoles, 13 de mayo, una exposición inédita con las imágenes realizadas por los alumnos del fotógrafo Pedro Palazuelos (Limpias, 1951) durante su etapa como profesor en una escuela rural del pueblo de Bielva, en el municipio de Herrerías.

La muestra se inaugurará a las 17.30 horas en la planta -1 del edificio de la Facultad, en el campus de la Avenida de los Castros de Santander, y lleva por título 'Primeras miradas. Una escuela rural'. Además de esas primeras miradas del alumnado, también desvela algunas de las imágenes del incipiente fotógrafo.

Podrá verse en la UC hasta el día 22, y después se llevará a Bielva, donde quedará expuesta de forma definitiva. Esta propuesta cultural recupera una parte del patrimonio histórico educativo de Cantabria, la de este fotógrafo que trabajó como docente en esa escuela rural durante entre 1975 y 1980.

Durante esos cinco años, Palazuelos puso en marcha un modelo de escuela rural innovadora que colocaba al alumnado en el centro de su quehacer pedagógico y rompía con una tradición educativa fuertemente autoritaria, según han trasladado a Europa Press el propio fotógrafo y responsables de esta iniciativa de la UC.

A través de la redacción de cartas, en el centro educativo rural llegaron a acumular una biblioteca de 1.200 volúmenes, algunos de ellos dedicados por los propios autores (Delibes, Cela o Tuñón de Lara) y publicaron una revista, 'Nuestro pueblo', que obtuvo un premio nacional otorgado por Radio Nacional de España en 1979.

LA FOTOGRAFÍA PARA DOCUMENTAR LA VIDA EN LA ESCUELA Y EL PUEBLO

Pero una de las actividades más relevantes e innovadoras fue la fotografía para documentar la vida en la escuela y en el pueblo, después de que en un momento determinado alguno de los estudiantes sugiriera a Palazuelos la posibilidad de tomar imágenes de las actividades que desarrollaban.

Como en la escuela no tenían recursos, los alumnos enviaron cartas a diversas empresas solicitando material fotográfico y así consiguieron cuatro cámaras y diversos carretes con los que, tanto el maestro (que desconocía hasta entonces las técnicas fotográficas) como sus pupilos comenzaron a investigar el uso de la imagen como un medio de expresión y de comprensión de su realidad más cercana.

RETROSPECTIVA DEL CDIS Y CATÁLOGO

Si bien el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) ha realizado una retrospectiva de la obra de Palazuelos de esa etapa a través de una exposición y un catálogo titulado 'Fotografías de un maestro de escuela. Bielva 1975-80' (año 2020), las imágenes realizadas por el alumnado no han sido mostradas nunca.

Para esta exposición, se han recuperado los negativos realizados por los estudiantes y se ha realizado una selección de 20 imágenes inéditas hechas por los niños de la escuela en los que, de una forma "intuitiva y bella", muestran sus intereses y la vida de los habitantes de Bielva de la época.

Esas imágenes están acompañadas por otras cinco del propio Palazuelos y por un conjunto de textos y referencias que contextualizan toda la actividad pedagógica desarrollada durante esos cinco años, evidenciando la importancia de la labor educativa realizada por el maestro.

Como resultado de ese trabajo, se ha publicado un catálogo que recoge las imágenes y textos producidos por el alumnado de la escuela durante esa etapa y por el propio maestro.

COLABORACIÓN E INAUGURACIÓN

La exposición nace de la iniciativa del grupo de investigación de la UC 'Global Education. Investigación de nuevos escenarios para la ciudadanía global', particularmente del trabajo que lidera la profesora Ana Castro (área de Historia y Teoría de la Educación) y ha sido comisariada por la fotógrafa María de las Casas.

Se ha desarrollado gracias a la colaboración de varias instituciones, como la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Herrerías.

La inauguración en la UC contará con la presencia de la decana de la Facultad de Educación, Susana Lázaro; la directora del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios en Materia Educativa de la Consejería, Laura Romero; el alcalde de Herrerías, Ramón J. Cuesta; y los profesores Ana Castro, Carlos Rodríguez y Adelina Calvo, miembros del grupo Global Education.