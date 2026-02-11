El VII Simposio de Evaluación Educativa reúne a más de 300 docentes en el Palacio de Festivales

Inauguración del Simposio de Evaluación Educativa en el Palacio de Festivales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El VII Simposio de Evaluación Educativa reúne desde este miércoles y jueves a más de 300 docentes en el Palacio de Festivales de Cantabria, donde se abordarán aspectos clave de la evaluación educativa con especial atención a las competencias matemáticas y en comunicación lingüística, el aprendizaje de inglés y las estrategias para su evaluación.

El programa está especialmente dirigido a coordinadores de los centros con Planes de Cooperación Territorial de Mejora de las competencias lectora y matemática; coordinadores de centros con Programas de Educación Bilingüe en Inglés y equipos directivos, así como personal de las administraciones educativas interesados en el diseño y desarrollo de prácticas de evaluación innovadoras.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha inaugurado el simposio que ha contado con la intervención de la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Carmen Tovar, y el director general para España y Portugal de Cambridge Assesment English, Xavier Ballesteros.

En el encuentro también participa el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, considerado el "padre" de las pruebas PISA.

En este contexto, Silva ha abogado por poner "más énfasis" en el fomento de las competencias básicas, ya que una "base sólida" en las etapas de Infantil y Primaria permitirá un desarrollo educativo "normalizado".

Así lo ha manifestado a la vista de los resultados PISA 2022, y ha considerado que esa "base sólida" no solo debe permitir aprender a leer, sino también a comprender lo que se lee y a dominar las operaciones básicas matemáticas.

Por otra parte, ha subrayado la importancia de la evaluación educativa como elemento que otorga "calidad" y que "mejora" el sistema educativo al permitir monitorizar su funcionamiento.

ELIMINAR CARGA ADMINISTRATIVA

A juicio del titular de Educación, la LOMLOE ha traído un "andamiaje" de la evaluación educativa "parcelándola, quizás en exceso", por lo que ha apostado por que las administraciones realicen un "esfuerzo" por "aligerar esta tarea", eliminando su percepción de carga administrativa.

"Deberíamos volver hacia modelos que atiendan el impacto real que tiene la evaluación del sistema educativo en la mejora de resultados, modelos basados en objetivos que nos permitan avanzar", ha apostillado.

Silva, que ha puesto en valor los resultados PISA de Cantabria, que la sitúan 20 puntos por encima de la media nacional en las tres competencias y en parámetros similares en relación a las de la OCDE y la Unión Europea, ha destacado el "esfuerzo" que realiza la comunidad en el campo de las competencias básicas matemáticas y lingüísticas.

Por ello, ha subrayado la participación de la región en los programas de cooperación territorial del Ministerio de Educación para 2025 y 2026, con aproximadamente 1,9 millones y 2,9 millones de euros, respectivamente, para el curso pasado y el actual.

Al hilo, ha abogado por reforzar estos programas en España ante la caída en el ámbito de las competencias básicas. Como causas principales ha achacado el lastre del aprendizaje con pantallas y la sustitución del papel por un entorno digital.

Por último, sobre el plurilingüismo, Silva ha asegurado que se trata de "una línea estratégica" en el Ejecutivo cántabro, con 102 centros con planes de educación bilingüe y 165 auxiliares de conversación.

Sin embargo, ha reconocido la necesidad de realizar mejoras como incrementar el requisito lingüístico del profesorado del B2 al C1; mejorar la coordinación y formación de los docentes y la percepción de alumnos y familias respectos a los planes bilingües, con un uso activo del idioma desde fases tempranas; e impulsar la interacción en situaciones reales y la incorporación de más práctica oral.