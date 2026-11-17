SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha gestionado, entre las 19.00 horas del lunes y las 7.00 horas de este martes, un total de 12 incidencias por el fuerte viento a raíz de 23 llamadas.

Según ha informado el citado recurso del Gobierno regional, todas las incidencias han estado relacionadas con ramas caídas o tejas con riesgo de desprendimiento.

Además, el 112 tuvo que movilizar al los bomberos autonómicos por un árbol de grandes dimensiones que se había caído y cortaba una calzada de la localidad de El Rellano, en el municipio de Liérganes. Los efectivos cortaron el tronco, lo retiraron y abrieron la vía.