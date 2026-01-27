El 112 gestiona 21 incidencias por el viento en Cantabria en 12 horas

Archivo - Sala del 112 Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 19.00 horas del lunes y las 7.00 de este martes un total de 42 llamadas relacionadas con el viento que ha azotado la región, de las que se han derivado 21 incidencias.

La mayoría de estos incidentes se han concentrado en Santander, Camargo, Astillero, Ribamontán al Monte y Reinosa, con dos en cada municipio.

Los daños causados se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, desperfectos en cubiertas de edificios y desplazamiento o roturas en mobiliario urbano.

Liébana, el centro, Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro han estado en aviso amarillo por viento hasta las 6.00 de la mañana de este martes.

Y a las 20.00 horas de hoy la AEMET activará el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, que se extenderá hasta el final del jueves, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.