El 112 gestiona 32 incidencias en Cantabria provocadas por las lluvias

Archivo - Imagen de archivo de acumulación de agua en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre las 07.00 y las 19.00 horas, un total de 32 incidencias derivadas de 72 llamadas relativas a las intensas lluvias caídas en la jornada de este lunes.

El municipio más afectado ha sido Santander --con 84,8 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada hasta las 18.30 horas--, desde donde se han recibido la mayoría de los avisos registrados.

Estas incidencias se corresponden con arquetas levantadas, alcantarillas rebosadas, balsas de agua en calzada e inundaciones puntuales en viviendas y locales.

El municipio de Carmargo también se ha visto afectado, aunque en menor medida.

Los avisos amarillos (riesgo) por lluvias en el litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde permanecerán activos hasta el final del día, al igual que el aviso amarillo por tormentas en la franja costera, ha informado el 112.