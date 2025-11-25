Unas 2.000 personas recorren las calles de Santander contra la violencia machista - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas, según datos de la Policía Nacional, han participado este martes en la manifestación convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que un año más ha recorrido el centro de la capital cántabra con el lema '¡Basta ya! No toleres la violencia contra las mujeres'.

De esta forma, los asistentes -varios con prendas de color morado- han alzado la voz contra los 38 asesinatos ocurridos en España este 2025 por sus parejas o exparejas, que han dejado 20 menores huérfanos y a tres asesinados.

A esta marcha, secundada por las Asambleas Feministas Abiertas (AFEM) y el grupo feminista Percumozas, se han unido los sindicatos UGT y CCOO así como representantes políticos del Gobierno de Cantabria, de la Delegación del Gobierno y otras autoridades del Parlamento regional y locales de PP, PRC, PSOE, IU y Podemos.

La marcha ha partido desde la rotonda de Puertochico, a las 19.00 horas, y en ella se han escuchado cánticos como 'La lucha sigue, cueste lo que cueste', 'Si tocan a una, respondemos todas', 'No son muertas, son asesinadas', 'No es no, lo demás es violación' o 'No fue la ropa, no fue el lugar, fue un macho patriarcal'.

Al finalizar el recorrido, que ha incluido una batucada, la portavoz de la Comisión 8 de Marzo, Ana Bolado, ha leído un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento de Santander.

La consejera de Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha estado presente en la manifestación y, en declaraciones a los medios, ha trasladado a las víctimas que "no están solas" y que el Ejecutivo dispone de recursos "24 horas al día" -como el Centro de Crisis 24 Horas Las Marzas-, "pendientes por si alguien necesita esa ayuda" y dispuestos a ofrecer juristas, psicólogos, trabajadores sociales e integradores "que las van a escuchar".

Asimismo, la consejera ha señalado la importancia del "entorno" y ha animado al círculo cercano a las víctimas a "escuchar, acompañar y comprender", pero al mismo tiempo les ha invitado a acompañar a las víctimas a denunciar, porque "las estadísticas dicen que casi un 70% de los casos a quien confiesan la violencia es a una amiga".

MÁS ACTIVIDADES

Además, otras localidades cántabras también han programado actividades esta tarde con motivo de este 25N, como Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Reinosa, entre otras.

En concreto, en Torrelavega el Consejo Municipal de la Mujer ha leído un manifiesto; Castro Urdiales ha celebrado una manifestación entre el parque Amestoy y la Plaza del Ayuntamiento, acompañada de una batucada y la lectura también de un manifiesto; y Piélagos ha ofrecido la representación de 'Bodas de sangre. Cien pájaros te impiden volar', de Ábrego Producciones, en el Teatro Vimenor.