Unas 20.000 personas respaldan en Santander las reivindicaciones de la huelga general

Cabecera de la manifestación - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, unas 25.000 según los organizadores, 20.000 según la Delegación del Gobierno y 15.000 según la Policía Local, han respaldado en Santander las reivindicaciones de la huelga general en una manifestación que ha partido de la glorieta de Cuatro Caminos a las 19.00 horas y ha finalizado en la Plaza Porticada.

Una pancarta con el lema 'Vivienda, salarios, precios' que portaban representantes de las organizaciones CCOO, UGT, CNT, CGT, STEC, sindicatos de Estudiantes y Vivienda y de la Acampada de la Porticada, ha encabezado la marcha que ha discurrido bajo la lluvia.

Lemas como 'El rentismo no es un trabajo', 'De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste' o 'Mi casero me roba, ni jefe me explota' se han entremezclado con los ritmos de una batucada que ha animado la manifestación.

Algunos comercios y establecimientos de hostelería han permanecido abiertos durante el paso de los asistentes a la convocatoria, sin que se registrara ningún tipo de incidente.

Al llegar a la Plaza del Ayuntamiento, se han detenido unos momentos para recriminar al Consistorio las multas por la acampada en la Porticada.

Unos metros más adelante se ha vivido el momento más tenso de la marcha, junto a la sede de Vox, en la calle Calvo Sotelo, donde se han podido oír fuertes pitidos y se han proferido gritos de 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.

A la marcha han acudido lideres políticos de la región como el secretario general del PSOE Pedro Casares y el secretario general del PRC Miguel Ángel Revilla.