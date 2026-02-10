Unos 25.000 cántabros se beneficiarán de la nueva subida del SMI, más del 10% de las personas con contrato

Archivo - Una camarera sostiene una bandeja.- Archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros beneficiará a 2,5 millones de trabajadores en España, de ellos unos 25.000 cántabros, lo que supone más del 10 por ciento de las personas con contrato de trabajo en la comunidad.

Se trata de una subida del 3,1% respecto al SMI de 2025 y que supondrá 518 euros más al año por trabajador en 14 pagas (37 euros más por paga).

Así lo ha señalado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, con quienes ha analizado la nueva subida del SMI, impulsada por el Ejecutivo central y estos dos sindicatos.

La subida, que hoy se aborda en la reunión de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros, y que será retroactiva con efectos desde el 1 de enero, representa un incremento de casi 500 euros mensuales desde 2018, ha destacado Casares.

Y es que, ha recordado, en los últimos siete años, el Salario Mínimo ha subido un 60%, de los 735 euros de 2018 a los 1.184 de 2025, una subida con la que se ha conseguido "cambiar la vida de mucha gente".

Además, el delegado ha abordado con los dos principales sindicatos otras dos direcciones en las que se está trabajando de forma paralela a la subida del SMI.

Una de ellas es la exención de tributación de IRPF a quienes cobren el salario mínimo como "garantía necesaria para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que menos cobran". Y también, un "avance" nuevo para garantizar que "la subida del salario mínimo no pueda ser absorbida con complementos", con lo que se busca que sea "una subida real íntegra" para el bolsillo de los trabajadores.

"El Gobierno de España está trabajando en ultimar los dos reales decretos que contemplan estas medidas y que se traducen en un avance sin precedentes para la clase trabajadora", ha afirmado.

NUEVA MEJORA DE LAS POLÍTICAS LABORALES

Por su parte, la secretaria general de CCOO ha puesto en valor la subida del SMI acordada por los sindicatos y el Gobierno porque es "una nueva mejora en las políticas laborales" y centrada en los salarios que son los que "dignifican las condiciones de vida de las personas que peor lo están pasando o que tienen los salarios más bajos".

Mantecón ha destacado la especial incidencia de las subidas del SMI en Cantabria, por ser una comunidad autónoma donde "la media salarial está prácticamente 1.500 euros por debajo de la media de España". "Por eso, celebramos que estos avances en las políticas laborales continúen porque van a repercutirá de forma muy importante en los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria", ha dicho.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UGT, que ha señalado la importancia del diálogo social para mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos y ha destacado que se inicie el año abordando con "normalidad" una nueva subida del SMI, con un acuerdo para que alcance los 1.221 euros.

Tanto Carmona como Mantecón han puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar el cumplimiento de la subida del SMI en todos los sectores y empresas.